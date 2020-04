Kovid-19 u Banjaluci: Od prvog slučaja do danas

Najveći grad u Republici Srpskoj se prvi našao na udaru korona virusa. Petog marta, dječak i njegov otac koji se vratio iz Italije su potvrđeni kao prvi slučajevi kovida-19 u Republici Srpskoj, ali i BiH.

Osnovna škola "Branko Ćopić" u koju je išao dječak je privremeno zatvorena, a svi učenici i nastavnici u kontaktu sa dječakom su testirani. Najavljeno je da će testiranja biti obavljena tamo bude li bilo potrebno.

"Dom zdravlja je spreman za taj posao. Mi smo još prošle sedmice naložili pripremne mjere, utvrđena su lica koja će to da rade, utvrđeni su odvojeni prostori u kojima to treba da se radi", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke (05.03.2020).

Idućih dana, broj zaraženih je polako rastao. Već u sedmici nakon prvih slučajeva, sve škole u Banjaluci su zatvorene, ubrzo nakon njih i vrtići. Deset dana nakon pojave korona virusa, grad je među prvima u regionu nastupio odlučno i zatvorio sve ugostiteljske objekte. Sve mjere Gradskog štaba za vanredne situacije su, prema epidemiološkim preporukama, bile usmjerene na smanjenje broja društvenih kontakata.

"Ugostiteljski objekti svih kategorija u Gradu Banjaluci zatvaraju se do ponedjeljka 23.03.2020. godine. Trgovine, osim trgovina prehrambenim proizvodima, robom široke potrošnje, zatvaraju se do ponedjeljka 23.03.2020. godine. U trgovačkim centrima, do 18 sati mogu raditi trgovine prehrane, robe široke potrošnje, i apoteke, ostale ne", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke (15.03.2020).

"Broj lica koja su pregledana u našim ambulantama sa respiratornim tegobama je značajno manji, što ukazuje na činjenicu da se građani pridržavaju svih naših savjeta i provode samoliječenje, odnosno liječenje u kući, na čemu smo im posebno zahvalni. Ono što molimo građane i pozivamo, da se pridržavaju svih naloženih mjera, bilo da se radi o mjerama zdravstvenog nadzora, ili da se radi o mjerama kućne izolacije", naglasila je Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka (20.03.2020).

Pošto se sve više ljudi vraćalo u Banjaluku iz inostranstva, osim republičkog karantina u Studentskom centru "Nikola Tesla" formirani su i prvi lokalni karantini - u Sportskoj dvorani "Obilićevo", u Centru "Zaštiti me" kao i šatorski karantin na Rakovačkim Barama. Ubrzo su donesene i prve ekonomske mjere za pomoć banjalučkim privrednicima. Oni kojima je zabranjen rad će dobiti subvencije za plaćanje komunalne takse i korišćenje javnih površina, milion maraka je određeno za podsticaje poljoprivrednicima, rok otplate dugova gradu je produžen, a zakupci gradskih poslovnih prostora koji ne mogu da rade su oslobođeni zakupa za tri mjeseca. Sve je zvanično potvrđeno na Četvrtoj vanrednoj sjednici Skupštine Grada, koja je zbog bezbjednosti prvi put nakon 20 godina održana u Banskom dvoru.

"Želim da kažem da smo sve odluke danas usvojili i da sve te odluke stupaju na snagu sa danom donošenja, kako bismo što prije ušli u proceduru da poslovni subjekti i poljoprivrednici dođu do određene pomoći, da bi koliko-toliko u ovom trenutku ublažili one posljedice koje imaju od korona virusa", istakao je Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka (10.04.2020).

Do danas, do Dana grada koji se obilježava u nezapamćenim uslovima, Banjaluka je nabrojala 309 zaraženih, što je više od pola slučajeva u Republici Srpskoj, 10 umrlih, ali i 190 oporavljenih - što je skoro dvije trećine onih koji su ozdravili od kovida-19. Da stvari idu nabolje, pokazuje podatak da je još prije nedjelju dana broj oporavljenih nadmašio broj trenutno oboljelih, a da ta razlika svaki dan raste. Gradonačelnik Banjaluke poručuje - dobro smo se izborili do sada, ali bitka je daleko od dobijene.

"Generalno, možemo reći da smo u proteklih skoro dva mjeseca situaciju održali pod kontrolom, ne želimo da se ona ni sada otme, virus je definitivno prisutan u populaciji i broj lica koja ga nose je znatno veći od onog broja koji je registrovan", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Radojičić je najavio da od 27. aprila kreće relaksacija pojedinih mjera. Određene djelatnosti će biti dozvoljene, računajući i neke vrtiće, kao i dostava hrane i onlajn trgovina. Od epidemiološke situacije početkom maja zavisiće nova olakšanja restrikcija, ali će pravila socijalne distance kao i zabrane okupljanja ostati na snazi do daljnjeg.