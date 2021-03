Kovačević: Besramno je podršku zdravstvenim radnicima i privrednicima nazivati zločinom

Samo neko ko je krajnje razmažen, bezobziran i samoživ može da pomoć i podršku za zdravstvene radnike, očuvanje radnih mjesta i podršku natalitetu naziva na bilo koji način zločinom ili osvetom bilo kome, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je izjavio Srni da bi "Draško Stanivuković konačno mora da shvati da budžet grada Banjaluka nije novčanik njegovog tate sa kojim je navikao da raspolaže kako on želi, već se budžet usvaja na način da ga gradonačelnik predlaže a Skupština grada usvaja".

On je pojasnio da je Skupština grada, odnosno skupštinska većina smatrala da je u periodu pandemije virusa korona potrebno podržati one kategorije koje su u ovom trenutku najugroženije ili koje su iznijeli najveći teret na isti onaj način na koji je to učinila i Vlada Republike Srpske.

Kovačević je naglasio da skupštinska većina nije izmislila bilo šta što se već ne radi, nego je smatrala da i Banjaluka treba da da svoj doprinos i treba da pomogne privrednicima koji su najugroženiji u ovom peirodu da ljudi u Republici Srpskoj ne bi ostali bez radnih mjesta, ali i zdravstvenim radnicima koji rade herojski posao.

"Isto tako, gradonačelnik cijelu ovu situaciju predstavlja kao jedan potpuni kolaps. Ovdje je riječ o ukupno tri odsto budžeta grada Banjaluka. Da li neko stvarno može da povjeruje da zbog tri odsto budžeta grada koji se usmjerava u podršku onima koji su najugroženiji i koji daju najveći doprinos u borbi protiv epidemije može da stane cijeli grad", upitao je Kovačević.

On je ocijenio da je krajnje licemjerje i krajnji bezobrazluk tako nešto uopšte i spominjati.

"Mi u skupštinskoj većini u potpunosti poštujemo izborni legitimetet Draška Stanoivukovića kao gradonačelnika, ali krajnje je vrijeme da i on uvaži izborni legitimitet Skupštine grada i skupštinske većine", poručio je portparol SNSD-a.

Da bi Banjaluka išla naprijed, ukazao je on, u Banjaluci stvari moraju da se dogovoraju i mora da se radi zajednički, a ukoliko gradonačelnik to odbija - on direktno radi protiv građana ovog grada.

"Sve ovo što je on danas napravio na Trgu Krajine u Banjaluci, zajedno sa svojim partijskim kolegama, krajnje je sraman politički napad i vraćanje u srednji vijek. Stavljati mete i pozivati na linč bilo koga i bilo kojeg odbornika u Skupštini grada zato što radi svoj posao i zato što smatra da u ovom periodu treba podržati naše privrednike, zdravstvene radnike koji brinu o svima nama i našem zdravlju je krajnje sramno i vraćanje u srednji vijek. Banjaluka to nije zaslužila", zaključio je Kovačević.