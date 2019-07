Konkurs za idejno rješnje mosta na Docu biće raspisan 10. jula

U samom srcu Banjaluke, u naselju Dolac, treba da nikne novi most. Povezaće dvije obale Vrbasa, olakšati saobraćaj, ali i postati novi simbol grada, kažu u gradskoj upravi. Međunarodni konkurs za idejno rješenje biće raspisan 10. jula, a za najbolji koncept slijedi nagrada od 48 hiljada KM.

"Očekujemo da puno ljudi to radi. Tema je zanimljiva, intrigantna. Konkurs se zatvara krajem septembra mjeseca. Ima dovoljno vremena da se uradi. I kažem, pored toga što će riješiti bitno saobraćajno pitanje, on će htio ne htio, postati budući simbol Banjaluke, i to jedan od najvažnijih," rekao je Ivan Rašković, arhitekta grada Banjaluka.

Posla će, kažu, biti dosta. Ne radi se samo most, već i značajne pristupne saobraćajnice. Ulica Gorana Radulovića Bimbe, koja ide ispod Kastela, svojevrsna je crna tačka u Banjaluci, a izgradnjom mosta i taj problem će se riješiti.

"Naravno da treba da se poboljša. Prvo, vidite kako je ovdje, evo sad je ljetno vrijeme, vruće je, neugodan miris, fuj! A ovdje je usko, tijesno, biciklisti, pješaci, jednostavno, teško se ovuda prolazi, a i mnogi građani su svjesni da ovdje jako često se dešavaju saobraćajne nesreće, na ovoj krivini."

"Kamo sreće da se što prije otvori ovaj most, napravi tu, jer bi toliko bili mi sretniji, bili bi rasterećeniji. Kažem, kamo sreće! Eto, što prije," kažu građani Banjaluke.

U planu je da novi most spoji ulicu Gorana Radulovića Bimbe sa Mačvanskom. Trasa bi, zatim, vodila preko Bulevara Stepe Stepanovića, gdje se planira izgradnja raskrsnice kod đačkog doma, do povezivanja na istočni tranzit.

"Ukoliko idejno rješenje budemo dobili krajem septembra, odmah nakon toga, slijedi raspisivanje konkursa za izradu glavnog projekta. Očekujemo da i ta procedura bude završena do proljeća sljedeće godine. Uporedo rješavamo imovinsko-pravne odnose, tako da je realno, možda u drugoj polovini sljedeće godine, ja bih da budem oprezan, rekao čak u jesen sljedeće godine da bi mogli početi radovi," kaže Slaviša sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i putee grada Banjaluke.

Konkurs za idejno rješenje izgradnje mosta i izgleda njegovog neposrednog okruženja biće otvoren do 30. septembra.