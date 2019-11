Koja naselja i sela dogodine dobijaju vodu

Više od stotinu kilometara nove vodovodne mreže biće izgrađeno dogodine na seoskom i prigradskom području, u najvećem projektu vodosnadbijevanja u novijoj istoriji Banje Luke, s ciljem da u roku od tri godine u gotovo svim domaćinstvima poteče voda.



U izgradnju nove vodovodne, a dijelom i kanalizacione mreže, u više naselja i sela biće uloženo 25 miliona KM. Zahvaljujući ovom projektu, najvećem u posljednjih par decenija, vodu će dobiti više od 10.000 stanovnika.

"Ovim projektima, biće obuhvaćeni svi krajevi grada i gotovo niko, ko sada nema vodu, neće biti izostavljen", izjavio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Ovaj, složeni projekat podijeljen je u tri faze, i to: "Voda 1", "Voda 2" i "Voda 3". Izgradnja sistema "Voda I", vrijednog četiri miliona evra, pokrenuta je jesenas, s namjerom da tokom iduće godine bude izgrađeno 56 kilometara nove vodovodne mreže. Po izgradnji ovog projekta, voda će doći do 2.450 domaćinstava.

Projekat "Voda 1" odnosi se na izgradnju vodovoda za gornje dijelove Česme, na veliki vodovodni sistem "Crno vrelo" – podsistem "Zvijezda" i to do Gornje Piskavice i prema Radosavaskoj i ulazak u podsistem Bronzani majdan, zatim na drugu visinsku zonu "Zeleni vir", te nekoliko manjih vodovoda: Krmine, "Česma II", sekundarnu mrežu u Kajmakčalanskoj i Šumadijskoj ulici, kao i na kanalizacioni sistem Lauš (glavni kolektor do kružnog toka i kanalizaciona mreža u Vida Simurdžića i Franca Šuberta).

Uporedo sa izgradnjom ovih vodovoda, dogodine nas očekuje i početak radova na sistemu "Voda 2", vrijednom šest miliona evra. Odluka o izdvajanja ovih sredstava, koji će biti građeni iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), naći će se pred Skupštinom grada već na idućoj, decembarskoj sjednici.

Sami radovi na terenu trebalo bi da počnu na proljeće, po potpisivanju sporazuma sa EBRD-om i izborom izvođača radova.

Projekat "Voda 2" predviđa izgradnju 50 kilometara vodovodne mreže za 1.625 domaćinstava.

"Ovaj projekat obuhvata gradnju vodovoda na Starčevici, tačnije u Tuzlanskoj i u Ulici Srpskih ustanika, zatim izmještanje primarnog vodovoda na starom mostu u Trapistima, izgradnju vodovoda u Braće Miletića, završetak vodovoda u Jagrama koje ove godine Grad radi svojim sredstvima, nastavak velikog podsistema Bronzani majdan, pojedine krakove u podsistemu Zvijezda i poboljšanje vodosnabdijevanja Potkozarja, Mišinog hana i Verića", pojasnio je Radojičić.

U okviru ovog projekta, nova kanalizaciona mreža biće izgrađena u Kuljanima, Adi (Ulica Dujka Komljenovića), Vrbanji, Drakuliću, Laušu i Putu srpskih branilaca.

Uporedo s tim, gradska administracija i "Vodovod" trenutno utvrđuju prioritete za projekat "Voda 3", koji će biti finansiran obezbjeđenom donacijom Evropske unije u iznosu od četiri miliona evra.

"Za "Vodu 3" još je u toku određivanje prioriteta, ali već sada znamo da je potrebno raditi novi, veliki rezervoar na Starčevici od 1.000 kubika, sekundarnu vodovodnu mrežu Tunjice, Dragočaj i Šargovac, te vodovodni sistem Grab. Najviša kota na koju treba izaći jeste Ponir, odakle se može snabdijevati široko područje Starčevice, Ponira, Debeljaka i Potoka. Tu su i vodovodni sistem Bočac 3 visinska zona i jedan set vodovoda po manjačkom platou: Donja Kola, Ledenice-Racune, Gornji Lusići, Šipke, Cvijetići, Vilusi i Pavići", naveo je Radojičić.