Kočićev vijenac na proljeće dobija kružni tok

Gradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Isaije Mitrovića i Solunske u naselju Kočićev vijenac, koja je trebalo da počne do kraja 2018, ipak će biti prolongirana do prvih proljećnjih dana iduće godine, jer još nije usvojen regulacioni plan za to područje.

S obzirom na to da se otvaranjem novog Zelenog mosta očekuje veće saobraćajno opterećenje u ovom dijelu naselja, gradnja ove kružne raskrsnice je jedan od prioriteta. Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić je rekao da tender ne može biti raspisan dok regulacioni plan za to područje ne prođe skupštinsku proceduru. "Na jednom od narednih zasjedanja gradskog parlamenta trebalo bi da se nađe prijedlog regulacionog plana koji na toj lokaciji predviđa kružnu raskrsnicu. Početak radova zavisi od toga kada će taj dokumenat proći skupštinsku proceduru. Tek nakon toga možemo raspisivati tender, ali vjerujem da će to biti ubrzo", rekao je Sandić. Dodao je da je u budžetu za ovaj projekat rezervisano 350.000 maraka. "Cilj je da po završetku skupštinske procedure odmah bude raspisan tender, nakon toga da izaberemo izvođača radova i da sa njim do kraja godine potpišemo ugovor. Želimo da dogodine, čim to dozvole vremenske prilike, počnemo sa gradnjom", objasnio je Sandić i dodao da će naknadno biti definisan rok za realizaciju ovog projekta. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kočićev vijenac Darko Sabljić smatra da je veoma značajna gradnja ove kružne raskrsnice, jer se naredne godine očekuje veća frekvencija vozila u tom dijelu grada. "U toku je gradnja novog Zelenog mosta na lokaciji starog, a koji je u blizini te raskrsnice. Kada most bude izgrađen, biće još više vozila kroz Kočićev vijenac nego što ih je sada", kazao je Sabljić. Na području grada ove godine su izgrađene četiri kružne raskrsnice, i to dvije u Aleji Svetog Save, kod zgrade Osnovnog suda i Adiko banke. Izgrađen je po jedan kružni tok na Rebrovcu kod crkve i na ukrštanju istočnog tranzita sa Bulevarom Desanke Maksimović. Osim toga, preduzeće “Putevi RS” je objavilo tender za izbor firme koja bi trebalo da gradi kružni tok kod budućeg tržnog centra “Delta planet”. Očekuje se da ovo preduzeće uskoro i objavi tender za izgradnju kružnog toka na Laušu kod restorana “Sirano.” Trotoar i teretana Darko Sabljić je rekao da je Savjet mjesne zajednice Kočićev vijenac predao Gradskoj upravi prioritetna pitanja koja bi trebalo da budu riješena u idućoj godini u ovom naselju. "Između ostalog, tražili smo da bude izgrađen trotoar od ulice 1.300 kaplara prema krugu “Kosmosa” da bi djeca mogla bezbjedno ići prema školi. Među prioritetima je i gradnja teretane u prirodi u naselju Đure Đakovića", naveo je Sabljić.