Kletve, galama, nervoza: Tako izgleda sjednica Skupštine kad gradonačelnik potpuno izgubi kontrolu

Kletve, galama, nervoza. Tako to izgleda kada gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na sjednici Skupštine grada potpuno izgubi kontrolu jer se stvari ne odvijaju onako kako je on zamislio da treba.

Sve je to pokazao prvi čovjek Banjaluke u svega nekoliko sati skupštinskog zasjedanja. Problem za gradonačelnika je nastao već na drugoj tački - prijedlogu budžeta za 2021.godinu, jer nije mogao da pobije argumente odbornika SNSD-a da su amandmane na predloženi ovogodišnji budžet dostavili u Poslovnikom predviđenom roku.

"Prvo ne piše nigdje u toku radne sedmice, radnog vremena ili bilo kakve stavke što se toga tiče. Jasno je navedeno dva radna dana, sve se u suštini vodi oko toga da li se subota račuan kao radni dan. Skupštinska većina se poziva na to, što su jasno uputili dopis kabinetu gradonačelnika, dan ranije, da će u subotu dostaviti amandmane, da ne bi došlo do ovoga", kaže Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Tokom nastupa u Skupštini grada zaprijetio je i da će fizički, svojim tijelom, spriječiti glasanje.

Stanivuković se ne slaže sa dijelom pristiglih amandmana jer, kako kaže, nisu u skladu sa Poslovnikom i mimo zakona su. Ilić je Stanivukovića u nekoliko navrata upozorio da nema potrebe da pravi cirkus u Skupštini grada, nakon čega je ipak data pauza da gradonačelnik smiri usijanu glavu, na koju su ukazivali i odbornici.

"Rekao sam amandmani su mimo zakona. Rekao sam da je ovo mimo poslovnika. Mene ja radim, ja svojim tijelom ću sutra braniti poslovnik, zakon i svoj grad. Lično me neinteresuje koja je to cijena, ne smijem to dozvoliti. Kada sam rekao danas da nisam gradonačelnik u smislu dosta je uvaženih i upečenih ovdje se mora srcem i dušom braniti stavovi", rekao je Stanivuković.

"Iskreno kažem da se nadam da će ove tenzije, emocije, koje su prisutne kod svih, da se smanje umire. Građani od nas očekuju da radimo, ja ovakvo nešto ne smatram za rad niti skupštine, niti bilo kog pojedinca koji učstvuje u radu skupštine", rekao je Ilić.

Stanivukoviću su jutros propali i najavljeni protesti. Tek desetak građana okupilo se u dvorištu Hrama Hrista Spasitelja, preko puta zgrade Gradske uprave, prije početka skupštinskog zasjedanja.

Podsjećamo, prema odluci Štaba za vanredne situacije grada Banjaluka na čijem je čelu upravo gradonačelnik sva javna okupljanja su zabranjena.