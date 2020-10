Kandidat DNS iz Banjaluke odustao od izbora: Udovičić za jasnu podršku Radojičiću

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST⁣ ⁣ Dragi prijatelji, poznanici i sugrađani, kao što ste mogli da primjetite u prethodnom periodu, zajedno sa timom ljudi osmislio sam i pokrenuo projekat „Banjaluka za 10”, koji za cilj ima razvoj turizma u gradu i privlačenje turista u isti, od čega će korist imati svaki treći stanovnik našeg grada.⁣ ⁣ Duboko uvjeren da je jedan ovako velik, zahtjevan i kompleksan projekat, od javnog značaja, u potpunosti moguće implementirati i realizovati jedino kroz institucije i sistem, odlučio sam da se kandidujem za odbornika u Skupštini grada Banjaluka. Imao sam iskrenu namjeru da na drugačiji način, od standardnog, prođem kroz izborni proces, predstavim projekat i konkretna rješenja, te da nakon izbora, zajedno sa timom ljudi koji sam okupio, pristupim realizaciji projekta “Banjaluka za 10”!⁣ ⁣ Ipak, zbog svih dešavanja i previranja na političkoj sceni u posljednjih nekoliko dana, shvatio sam da ipak nisam dio toga i da me ista sprečavaju da nastavim sa svojom kandidaturom.⁣ ⁣ Ovim putem želim da se zahvalim na ogromnoj podršci i na želji velikog broja vas koji ste bili spremni da svoj glas date meni, odnosno projektu “Banjaluka za 10”!⁣ ⁣ Čvrsto vjerujem da je projekat “Banjaluka za 10” i sve ciljeve koje smo postavili moguće ispuniti jedino uz veliku podršku svih nivoa vlasti, kako lokalnog odnosno gradskog, tako i republičkog, jer glavni i najveći grad Republike Srpske mora da bude u fokusu svih struktura vlasti koje imamo.⁣ ⁣ Bez obzira na moju odluku koja se tiče kandidature na ovim lokalnim izborima, moj tim i ja smo izuzetno motivisani da projekat “Banjaluka za 10” zaživi i da ga u budućnosti realizujemo!⁣ ⁣ Iz tih razloga, moj tim i ja se nakon okončanja izbornog procesa stavljamo na raspolaganje Banjaluci na čelu sa Gradonačelnikom, zajedno sa svim idejama i konkretnim rješenjima za potpunu realizaciju projekta čiji efekti će značajno poboljšati poziciju Banjaluke na turističkoj mapi ovog dijela Evrope i povećati prihode, a samim tim i životni standard velikog broja naših sugrađana.⁣ ⁣ Nastavak saopštenja se nalazi u komentaru. ⁣

