Banjaluka: Posao imao za stalno, otkaz dobio na bolovanju

"Gradska uprava ima uštede 300.000 do 400.000 samo na platama", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Kako je gradonačelnik uštedio na platama, najbolje zna banjalučanin Bojan Aleksić. Nakon sedam godina rada u JP Akvana, dobio je otkaz. Tu možda i ne bi bilo ništa sporno da bez posla nije ostao na bolovanju. Imao je i ugovor na neodređeno. Sa oglasne table saznao je da njegovo radno mjesto više ne postoji.

"Objasnio sam da sam iz porodice koja ima tri ordena Miloša Obilića, da mi je dvoje u porodici ranjeno. Oni za to nisu imali sluha, oni su samo mene htjeli da se riješe zato što sam ja u drugoj partiji, aktivista sam SNSD, ja sam jedan obični radnik koji se bori i radi, sve što imam stekao sam sam", kaže Bojan Aleksić.

Bojan je diplomirani ekonomista, otac dvoje maloljetne djece. Sektor kojim je rukovodio, jedini je u Akvani koji od dolaska novog rukovodstva, nije imao gubitaka. Naprotiv, samo su u februaru u plusu bili gotovo 20 hiljada maraka.

"Otkada je došao novi v.d. direktora u Akvanu, imao je rashoda negdje preko 400 hiljada maraka, a prihoda 50-60 hiljada, pa eto samo ja sam u mjesecu februaru doprinio sa 19.545 hiljada, ne ja već moja služba, moji vrijedni radnici koji su sa mnom radili", kaže Aleksić.

Rukovodstvu Akvane ništa od toga nije bio dovoljan razlog da ga saslušaju. Još manje gradonačelniku Banjaluke. Naprotiv, nisu vjerovali ni u ozbiljnost njegovih povreda, zbog kojih je otišao na bolovanje. Ogorčen, od gradonačelnika je tražio ono što je Banjalučanima obećano - govornicu na Trgu Krajine, kako bi svi čuli za ono što mu se desilo. Sloboda govora koju je Stanivuković najavljivao, ipak, ne vrijedi za sve. Ne čeka Aleksić samo govornicu. Iz gradske uprave čeka bilo kakav odgovor na svoja pitanja. Saslušali su ga zato na nekim drugim adresama, i ponudili pomoć.

"Želim da se zahvalim dr Vladi Đajiću, koji je imao sluha, i pored epidemiološke situacije i velikog obima posla na kliničkom centru, on je izašao u susret da me primi i da me sasluša i kad sam objasni da sam iz porodice koja ima dvoje male djece, IRB kredit i obećao da će mi davati svaki mjesec iz svog džepa po 500 KM", kaže Aleksić.

Bojan nije jedini. Čak ni u Akvani. Otkaz su na isti ili sličan način, dobila još dvojica aktivista SNSD. Ne bi se reklo da posla nema. Istovremeno je, bez konkursa, posao u tom preduzeću dobilo šest radnika.