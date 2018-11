Jednošalterski sistem se pokazao kao dobar potez

Jednošalterski sistem za građevinske dozvole, koji je uveden u januaru ove godine, naišao je na jako dobar odaziv Banjalučana, pa je tokom ove godine podneseno 3.530 takvih zahtjeva, potvrđeno je u Odjeljenju za prostorno uređenje.



Šef Odsjeka za poslovne prijemne kancelarije Dragana Milanović ističe da se, od uvođenja ove novine, 90 odsto investitora manjih objekata opredijelilo za korištenje sistema, čija je osnovna prednost u tome da gradske službe, umjesto njih, prikupljaju svu potrebnu dokumentaciju i neophodne saglanosti.

"U posljednje vrijeme, zabilježen je porast i broja investitora koji i za veće objekte pribavljaju potrebnu dokumentaciju na ovaj način", kazala je ona.

Jednošalterski sistem funkcioniše na bazi toga da se zahtjevi za dozvole podnose na jednom mjestu, a da Gradska uprava, umjesto investitora, pribavlja potrebne saglasnosti nadležnih organa i preduzeća. Dodatna pogodnost za investitore jeste to što ne snose dodatne troškove za to što Grad, umjesto njih, pribavlja potrebne saglasnosti. Drugim riječima, korištenjem jednošalterskog sistema, investitor više nema potrebu da hoda od kancelarije do kancelarije, kompletira potrebnu dokumentaciju i čeka u redovima za izdavanje saglasnosti, nego to Gradska uprava radi umjesto njih.

Ovaj sistem Banja Luka je uvela početkom tekuće godine, kao jedna od rijetkih lokalnih zajednica u BiH koje nude ovaj oblik pogodnosti.