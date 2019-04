Jedna od najprometnijih ulica u centru u novom ruhu

Jedna od naprometnijih ulica u centru grada, Ulica Ivana Franje Jukića dobila je novo ruho, a narednih dana na jednom dijelu ulice doći će do promjene režima saobraćaja.





Kako je potvrđeno u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, u okviru investicionog održavanja gradskih saobraćajnica ovih dana je postavljen novi asfalt u ovoj ulici, a u toku su i radovi na sanaciji trotoara i izgradnji rampi za invalide, nakon čega će biti obilježena horizontalna saobraćajna signalizacija.

"Ovo je jedna od naprometnijih ulica u centru gdje je kolovoz bio oštećen na više mjesta zbog čega je na cijeloj dionici postavljen novi sloj asfalta. Ovu priliku smo iskoristili i da se urade rampe za lica sa invaliditetom koje do sada nisu bile izgrađene i taj dio posla biće uskoro završen", ističu u Odjeljenju.

Po završetku ovih radova, u ovoj ulici doći će do promjene režima odvijanja saobraćaja, i to na dijelu od Ulice Kralja Alfonsa XIII do Srpske ulice, te će umjesto dosadašnjeg jednosmjernog na navedenom dijelu biti dvosmjeran način odvijanja saobraćaja.

"Analiza je pokazala da dio vozila koja dolaze iz smjera Gradske uprave, a ima namjeru da skrene desno, opterećuje u saobraćajnom smislu raskrsnicu kod Doma sindikata, jer ta vozila kruže u centralnoj gradskoj zoni. Iako se radi o izmjeni režima na veoma kratkom dijelu saobraćajnice, znatno će se poboljšati uslovi odvijanja saobraćaja u zoni ulice Ivana Franje Jukića", ističu u Odjeljenju.