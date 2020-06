Izgradnja podzemnih garaža na ugrožava UKC

Nema govora o klizištu na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kako su neki mediji pisali, poručuju stručnjaci. Riječ je o slijeganju, a to je velika razlika. Tvrde - objekti i novo gradilište na Paprikovcu nisu ugroženi.

“Ništa nije ugroženo, čak ni sam parking. Došlo je do slijeganja uslijed ispiranja slojeva. To je proces koji se dešavao i ranije kada je rađena rekonstrukcija ulice, kada je rađena rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije dolazilo je do ispiranja i slijeganja, to se saniralo i dio toga nije ni saniran, ali bez obzira na to slijeganje parkinga, nema nikakve ugroženost”, kaže Spasoje Derajić, odgovorni projektant.

Investicija je dogovorena po sistemu “ključ u ruke”, to znači da je izvođač na sebe preuzeo obavezu i projektovanja i izvođenja, kao i obezbjeđenja upotrebne dozvole i predaje takvog objekta investitoru. Prvi ljudi struke su pregledali sve što je do sada urađeno. Tvrde, sve je u skladu s procedurom. Projekat ne predstavlja bilo kakvu opasnost.

“Šta znači što će doći do nekog pomjeranja ili slijeganja ovog parkinga koji je svakako predviđen za rekonstrukciju. Ovdje je svakako predviđeno odvođenje instalacija, većinom su kanalizacione, one se izmještaju, prema tome, ovo će svakako pretrpjeti pomjeranje”, kaže Mato Uljarević, konsultant za geomehanička ispitivanja.

Izgradnjom garažnog kompleksa biće riješen problem nedostatka parking-mjesta u UKC-u, koji svakodnevno posjeti više od 10.000 ljudi i do kojeg saobraća više od 5.000 automobila.