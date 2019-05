Izdato uputstvo stanovništvu: Evo šta treba da uradite u slučaju poplava!

Civilna zaštita Grada Banje Luke izdala je uputstvo kako bi građani trebalo da se ponašaju u slučaju poplava, s obzirom na najavljene vremenske neprilike i obilne količine padavina koje su prognozirane za period od 12. do 15. maja.

Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun, ističe da su sve nadležne gradske službe stavljene u stanje pojačane pripravnosti, poslije upozorenja Republičkog hidroemeteorološkog zavoda, ali i da građani moraju znati šta im je činiti ukoliko dođe do poplava.

"U prevenciji najavljene poplave važno je imati spreman materijal za zaustavljanje prodiranja vode u kuću kao što su vreće sa pijeskom, a svu pokretnu imovinu bi trebalo izmjestiti na sigurno", kaže Ćućun.

On ističe da, ukolkiko je već došlo do poplave, a ljudi se zateknu u kući ili drugom objektu, potrebno je da se popnu na više spratove ili na krov, te sačekaju pomoć.

"Vrijedne stvari bi trebalo premjestiti na više spratove objekta. Ukoliko se građani zateknu na otvorenom, izbjegavajte poplavljena područja i nemojte hodati kroz plavnu vodu ukoliko vam ona prelazi preko koljena. Ukoliko vozite nemojte voziti poplavljenom saobraćajnicom. Nemojte zaobilaziti barikade/prepreke koje su postavile zvanične službe u vašem mjestu", naglasio je Ćućun.

Kada opasnost od poplava prođe i građani se vrate svojim kućama, nipošto ne smiju koristiti svježu hranu, vodu ili lijekove koji su došli u dodir sa zagađenom poplavnom vodom.

"Prije nego što uđete u kuću, nakon poplave, potrebno je provjeriti da li postoje oštećenja zbog kojih bi moglo doći do rušenja. Takođe, važno je provjeriti da li je prekinuto napajanje električnom energijom, te da se ne koristi voda iz vodovodnih cijevi sve dok nadležna služba ne da zvanično odobrenje za to. Ukoliko je voda doprla do utičnica za električnu energiju, nemojte koristiti električnu energiju u kući dok stručno osoblje ne provjeri sve instalacije ", kazao je Ćućun.

On napominje da je nakon poplave najbitniji segment higijena i čuvanje zdravlja.

"Potrebno je postepeno, ali temeljno, osušiti unutrašnjost kuće, ukloniti tepihe i tapete. Vodu iz podruma ispumpati postepeno, da ne bi došlo do strukturalnih oštećenja. Uradite to po principu – jedna trećina vode svaki dan, nakon što se voda povuče iz okoline kuće. Drveni namještaj kod sušenja nemojte izlagati direktnom suncu da ne bi došlo do oštećenja", zaključio je Ćućun.

Kompletno uputstvo možete pogledati OVDJE.

Kartu opasnosti od poplava možete pogledati OVDJE.

Na sajtu Hiodrometeorološkog zavoda RS možete da pratite stanje vodostaja rijeka!