Rajčević: Radojičić je svoje srpstvo dokazao u septembru '91. godine

Srđan Rajčević, šef Glavnog izbornog štaba SNSD-a poručuje da su aktivnosti opozicije vidljive samo u Banjaluci, ali izbori u Banjaluci nikada neć ebiti lakši.

"Gledam sa kakvim podmuklim napadima idu na Igora Radojičića. Zamjera mu se da nije dovoljno dobar Srbin. Igor Radojičić ne mora da dokazuje svoje srpstvo tako što će otići u Crnu Goru da bi tražio potvrdu svog srpstva. On je svoje srpstvo pokazao u septembru '91. godine kada je kao najbolji student Elektrotehničkog fakulteta otišao na ratište i vratio se sa njega nakon Dejtona kada je stekao čin kapetana VRS, kada je dobio medalju zasluga za narod i kada je na kraju krajeva dobio i orden Svetoga Save Prvoga reda od sinoda SPC-a", kaže Rajčević i poručuje da ako je to ono što mu zamjeraju onda im je politički narativ promašen.

"On je patriota, ostvaren čovjek, porodičan, on je za Banjaluku u protekle četiri godine učinio više nego bilo ko prije njega. Sama činjenica da imate velike infrastrukturne radove, četiri mosta koji se trenutno grade, fabriku vode, novu toplanu. To su sve infrastrukturni projekti koje je Radojičić uspio da realizuje u samo jednom mandatu", kaže Radojičić.

Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Banjaluci

"U nedavnom razgovoru smo gospodin Radojičić i ja riješili osnovne probleme oko izgradnje naučno-tehnološkog parka u Banjaluci. Radi se o zajedničkoj inicijativi grada Banjaluka i Vlade Republike Srpske, da se na jednom geografskom prostoru, unutar samog grada Banjaluka i sada smo dobili takvu lokaciju i to grad ulaže u čitav projekat. Da se gradi jedan moderan kompleks koji će služiti istraživačkoj djelatnosti, naučno tehnološkom razvoju koji će biti i preduzetnički centar, inovacioni centar, gdje će mladi ljudi moći da obavljaju praksu i u srednjoj školi i na fakultetima. Tu ćemo nastojati da privučemo strane investitore da otvaraju svoje poslovne subjekte, a sa nivoa Vlade Republike Srpske ćemo kroz poreske olakšice, specifično za IT industriju, na tom određenom prostoru gdje imamo niže stope poreza i niže namete, tako da stimulišemo razvoj tih inovativnih tehnologija", kaže Rajčević.