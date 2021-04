Iz Grada poručili da je čišćenje bilo volontersko, građani bijesni: Zašto se onda plaća volonterski rad?

Nakon što je preduzeće "Čistoća" očistilo jutros Banjaluku nakon razgovora sa Republičkim štabom, iz gradske uprave stiglo je saopštenje da su oni uradili "volonterski" posao, što je izazvalo ljutnju Banjalučana koji danima gledaju prljav grad.

"Poslije zaključka Republickog štaba, zasjedala je Uprava preduzeća Čistoća i donijela odluku da radnici izađu na teren, pokupe i odvezu smeće", rekao je za ATV direktor Čistoće, Aleksandar Bajić.

Na stranici Grada Banjaluka poručili su da su radnici "Čistoće" pristupili čišćenju u dogovoru sa Kabinetom gradonačelnika Banjaluke, dok direktor ovog preduzeća za ATV kaže da nisu dobili nalog od Gradske uprave, nego su samoinicijativno odlučili da očiste grad poslije sjednice Štaba.

Mnogi Banjalučani postavili su pitanje kakav je to volonterski rad ako se plaća i ako će radnici dobiti platu za njega? Takođe, mnogima je već dosadilo neprestano eksponiranje Stanivukovića i preuzimanje zasluga, pa su ga pitali kako to da kad god se nešto dobro desi Stanivuković preuzme zasluge, a kada je njegova krivica onda to ne vidi i negira?