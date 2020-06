Interesovanje postoji, kapaciteti ograničeni: Savremena staza prilika da karting oživi u Banjaluci

Idealna kombinacija dobre zabave i sporta sa povećanom dozom adrenalina uz garantovanu sigurnost čini karting trke, ali i rekreativnu vožnju sve primamljivijim moto sportom na našim područjima. Tako je zaljubljenicima u ovaj sport uz dobro druženje i razmjenu isukustva omogućeno da testiraju svoje vozačke sposobnosti, a onim mlađim da uz pomoć stručnih lica savladaju neke od osnovnih vještina vožnje.



Od motiva za bavljenje ovim sportom kod mladih na našim područjima preovladavaju adrenalin i ljubav prema motorima i automobilima, a osjećaj koji u njima budi karting trka ih tjera da mu se svaki put iznova vraćaju.

Iako interesovanje za ovim sportom postoji, kapaciteti koji naš grad, ali i regija nudi su i dalje ograničavajući, pa se tako najbliža karting staza, sa potrebnom opremom i infrastrukturom nalazi tek u Beogradu.

O motivima, ljubavi i budućnosti kartinga na našim prostorima za banjaluka.net govorili su Dario Gabrilo i Dejan Cvetanovski, članovi „Karting kluba“ iz Banjaluke.

Moto trke zamjenio karting stazom

Nakon što su ga opasnost i velika novčana sredstva, koja je potrebno uložiti da bi se postigli rezultati, odvukli od moto trka, Dario Gabrilo 2015. godine odlučuje da se oproba u novom, po adrenalinskom užitku veoma sličnom, ali mnogo bezbijednijem i sigurnijem sportu.

Ulazak u svijet kartinga za njega je, kako kaže okrivanje novih dimenzija uživanja u onome što voliš i što te ispunjava.

„Specificnost ovog sporta je u tome što kartingom mogu da se bave svi uzrasti. Mogu ga upražnjavati svi, od djece uzrasta pet godina, do osoba treće životne dobi, sve dok se osjećaju zdravim. Ta dob može da ide i do 70-75 godina starosti. Ovaj sport, pored adrenalinskog užitka pruža odličnu fizičku aktivnost, uči nas kulturi vožnje u saobraćaju i prazni višak enegrije. Idealan je za postizanje i održavanje psiho-fizičke spreme, što je posebno važno za djecu. Svako dijete. koje je u prilici, radije će odabrati da vozi karting, nego da vrijeme provede na društvenim mrežama ili uz kompjuterske igrice“, rekao je Dario Gabrilo.

Da na našim prostorima vlada veliko interesovanje za ovaj sport potvrđuje i sam Gabrilo koji ističe da ga brojni poznanici svakodnevno pitaju da li negdje kod nas postoji kvalitetna staza i mjesto na kojem mogu da iznajme i voze karting u dobrom tehničkom stanju.

„Kod nas postoje ljudi koji posjeduju zavidno tehničko znanje o kartingu, ljudi koji su zaljubljenici u ovaj sport i koji bi rado podijelili svoje znanje. Nazalost, bez obzira na njihovo postojanje bez kvalitetne infrastrukture sve priče o profesionalnom kartingu padaju u vodu. Povremeno se organizuju i takmičenja, međutim upražnjavaju ih ograničeni krugovi ljudi. To u mnogome možemo da zahvalimo nepostojanju kvalitetnih karting staza i na kraju nam se sve svodi na to da i pored enormne volje i entuzijazma, ti ljudi organizaciju sprovedu u sopstvenoj režiji“, dodaje Gabrilo.

Naš sagovornik dalje dodaje da su trenutni uslovi za bavljenje karting sportom, bilo to rekreativno ili takmičarski u Banjaluci veoma ograniceni, dok su u ostatku Republike Srpske veoma razočaravajući.

„Sve to bi se mnogo promjenilo ukoliko bi se izgradila planirana, savremena karting staza u Zalužanima, kakva recimo postoji u Beogradu, a za šta je Karting klub spreman da izdvoji i do pola miliona KM. Ono sto je veoma bitno za stazu u Banjaluci je to što je ona smještena nedaleko od grada, a kada se dođe u kompleks stiče se utisak da se nalazite u prirodi, daleko od gradske gužve. Grad bi dobio jedan moderan sportsko-rekreativni objekat, gdje bi se za djecu mogle organizovati škole sigurne vožnje, a časovi bi bili posvećeni učenju vožnje na javnim cestama, ali i vožnje u ‘racing’ ulovima. Grad bi profitirao turistički, jer bi se mogla organizovati međunarodna takmičenja“, rekao je Gabrilo.

Iskusni karting vozač poručio je mladim da umjesto da vrijeme provode u zatvorenom prostoru, izađu na otvoreno i bave se sportom.

„Nadam se da Banjaluka neće propustit ovakvu priliku“, zaključuje on.

Ljubav iz djetinjstva prenosimo na našu djecu

Karting vožnja koja ne poznaje starosne granice, stvarala je zaljubljenike u ovaj sport u mnogim generacijama. Sve oni koji su se bar jednom u životu okušali u karting vožnji nisu odolili iskušenju da to učine ponovo.

O tome svjedoči i priča Banjalučanina Dejan Cvetanovskog, koji se u ovom sportu zajedno sa bratu oprobao još kao dijete na improvizovanoj stazi kod Incela. Tada je zavolio ovaj sport i kako kaže, uvijek mu se rado vraća.

„Najviše me u kartingu privukao adrenalin i neopisiv osjećaj koji vam daje to malo čudo dok vozite. Jednostavno ne možete odoliti da ne vozite ponovo. Kao i sa svim drugim stvarima u životu, i sa kartingom krećete od početka, a to znači od najslabijeg kartinga, pa polako prelaziti na jače mašine sa mjenjačem. Iako je to rijetko dešava, morate biti upoznati sa tim šta vam se može dogoditi u slučaju nezgode i prije svega imati odgovarajuću stazu. Tada je sigurnost zagarantovana.“

On dodaje da kapaciteti na našem prostoru nažalost nisu dovoljno iskorišteni, te da su uslovi trenutno nezadovoljavajući.

„Jedina karting staza na otvorenom u BiH je staza u Zalužanima, ali je održavaju samo sredstva koju prikupe zaljubljenici u ovaj sport. Izgradnjom savremene karting staze Banjaluka bi dobila mnogo, samim tim što bi kao i u svakom sportu dolazili ljudi iz raznih zemalja da se takmiče, ali i rekreativno da voze na stazi. Imali bismo priliku da zakupimo termin za sebe, vozimo i uživamo. Dobili bi sa tim i proširenje i produženje staze, što je ključno za sigurnost ljudi tokom vožnje, smanjen rizik od izletanja i slično. U planu je i rental, iznajmljivanje kartinga, obuka za djecu sa svom dodatnom opremom, kafić i druge aktivnosti“, ističe Cvetanovski.

On tvrdi da u Banjaluci postoji veliko interesovanje za karting, jer i roditelji preko djece često ispunjavaju svoje snove i sa ponosom gledaju svoje klince kako voze i takmiče se.

„Pored djece i odrasli žele da se iskušaju u ovom sportu, većina ih nikada nije probala karting. Ukoliko dođe do realizacije savremene karting staze, dođite, probajte, osjetite i sigurno ćete se vratiti da vozite“, zaključuje Cvetanovski.

Podsjećamo, auto-moto klub „Karting“ iz Banjaluke spreman je da iz svog budžeta izdvoji preko pola miliona KM, kako bi najveći grad u Srpskoj postao centar okupljanja ljubitelja ovog sporta u regiji. Tačan termin izgradnje još uvijek nije poznat, jer se za početak radova čeka ‘zeleno svjetlo’ gradske uprave.