Ilić: Uvjeren sam da će Budžet biti usvojen u srijedu

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić, kaže za ATV da vjeruje da će budžet grada biti usvojen u srijedu, a da oni neće odstupiti od dva predložena amandmana - pomoć porodiljama i zdravstvenim radnicima.

"Zakazali smo vanrednu sjednicu na srijedu, na toj sjednici raspravljaćemo o budžetu. Ovaj prijedlog budžeta je nešto drugačiji nego prvi, ali svakako ne dovoljno prihvatljiv za nas. Reagovaćemo sa amandmanima, njih će biti mnogo manje nego prošli put. Djelovaćemo sa dva amandmana, za porodilje i medicinske radnike", kaže Ilić za ATV i dodaje:

"Sam budžet je u nešto drugačijoj formi, isključivo vezano za amandmane koje smo mi podnijeli. Nema krucijalnih promjena, nego isključivo za pomoć konkretnim prijedlogom skupštinske većine. Isto na taj način ćemo prihvatiti te promjene", kaže Ilić.

On dodaje da ni novim Prijedlogom budžeta nije predviđena pomoć zdravstvenim radnicima za koju smatraju da je najvažniji amandman.

"Nastavićemo insistirati na tome, ta pomoć medicinskim radnicima sigurno neće riješiti sve njihove probleme niti na taj možemo iskazati potpunu zahvalnost na svemu što su napravili", kaže Ilić.

Procedura za sljedeću sjednicu je jasna, poručuje predsjednik Skupštine grada. Gradonačelnik će ili prihvatiti amandmane i uvrstiti ih u budžet ili ih odbiti.

"Ukoliko ih ne prihvati, skupština će se izjasniti po pitanju oba amandmana, ukoliko dobiju potrebnu većinu oni će postati sastavni dio budžeta. Onog momenta kada ga izglasamo, nadam se da će to biti u srijedu, nastavićemo razgovore i budžetu i programima rada", kaže Ilić i dodaje da procenat izdvajanja iz budžeta iznosi dva odsto.

"Eksperti koji su radili na takvim amandmanima uspjeli su pronaći takvu vrstu novca. Nisu ugrozili funkcionisanje Banjaluke kao što su ih optuživali. Banjaluka će nastaviti funkcionisati na najbolji način, a iskazaćemo zahvalnost ljudima koji će ovu jednokratnu pomoć dobiti".

Ko je odgovoran za "slučaj Banjaluka2?

"Mislim da situacija koja je nastala u Banjaluci, nije dobra i sve stvari koje su vidljive na ulicama kao što je smeće, ne priliči našem gradu. Odgovornost se prebacivala sa jedne na drugu stranu, a to je jasan zapravo pokazatelj da je bez dogovora nemoguće voditi grad. Čuli smo i priče da skupština grada nije potrebna, a na kraju se i gradonačelnik demantovao i rekao da je ona potrebna. Treba da razgovaramo o svim ovim stvarima na pristojan i demokratski način", rekao je Ilić za ATV.

Da li je moguće da ćemo 22. april, Dan grada dočekati bez budžeta i sa smećem na ulicama?

"Uvjeren sam da ćemo budžet usvojiti u srijedu. Samo smeće koje se pojavilo je dodatan pritisak na pojedince iz Skupštine da bi se usvojio ne tako dobar budžet. Ti ljudi su trebali da nastave da rade taj posao, a oni bi prije ili kasnije dobili naknadu za taj posao", kaže Ilić i poručuje da vjeruje da će gradonačelnik doći na sjednicu.

"Ukoliko gradonačelnik ne dođe na sjednicu, to bi bio poraz Banjaluke, ali ne vjerujem da će do toga doći. Gradonačelnik je predlagač sjednice i on je obavezan da prisustvuje".