Ilić: Nova administracije se slabo snalazi u vođenju grada, amandmani u skladu sa zakonom

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković predao je danas Ustavnom sudu Republike Srpske Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka o usvajanju i izvršenju Budžeta povodom amandmana uloženih od strane Skupštinske većine.

Predsjednik banjalučke Skupštine Mladen Ilić kaže za ATV da mu je drago što se Stanivuković odlučio na takav potez, jer je siguran da su amandmani u skladu sa zakonom.

"Meni je u neku ruku i drago što se on odlučio na takav potez. Ne vidim razlog zašto to nije uradio odmah nakon usvajanja tih amandmana i na taj način bi zdravstveni radnici i svi oni koji su obuhvaćeni ovim amandmanima dobili onaj podsticaj koji je Skupština Grada izglasala. Vidim da je to urađeno u posljednjoj nedjelji pred istek roka od 60 dana koje je gradonačelnik imao to da isplati. Siguran sam da će rezultat ovog dana biti da su amandmani u skadu sa zakonom i da se onima koji su obuhvaćeni ovom dodjelom novca to što prije isplati. Imamo svakodnevne upite, jer ljudi to očekuju", rekao je Ilić.

Svjesni smo koliko se ova nova administracije se slabo snalazi u vođenju grada, kaže Ilić te dodaje da realokacijama pokušavaju da pomognu u toj vrsti posla.

"Nema potrebe za 150 skupština godišnje. Dovoljno je da na svakom zasjedanju razgovaramo o tim realokacijama i na taj način će skupštinska većina pomoć gradskoj administraciji da bolje obavlja posao što, nažalost u ovih šest mjeseci nije slučaj, rekao je Ilić.