Ilić: Neophodna budžetska stavka za pomoć penzionerima

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić rekao je da su penzioneri velika populacija kojoj treba pomoći u svakodnevnom životu, što je i obaveza grada, te da je u ovogodišnjem gradskom budžetu neophodno uvesti konkretnu stavku za pomoć ovoj kategoriji stanovništva.

Ilić je poslije sastanka sa delegacijom gradskog Udruženja penzionera novinarima rekao da je ovaj dio populacije u Banjaluci, i uopšteno u svijetu, najviše pogođen panedemijom virusa korona.

- Ovo udruženje broji više od 30.000 članova, a u Banjaluci ima nešto više od 40.000 panzionera. To pokazuje da je Udruženje penzionera ozbiljna organizacija, kao što smo to vidjeli i iz aktivnosti svih prethodnih godina koje su stopirane 2020. godine pandemijom virusa korona - rekao je Ilić.

On je izrazio nadu da će se u narednom periodu samom stabilizacijom situacije u vezi sa pandemijom sve vratiti u normalu, a time i aktivnosti ovog udruženja, kao što je to bilo i do sada.

Prema Ilićevim riječima, veoma su važna iskustva najstarije populacije, koja svim mladima mnogo pomaže u radu.

Govoreći o vakcinaciji, u kojoj je ova populacija među priritetima, Ilić je izrazio nadu da će Dom zdravlja i sve druge institucije, koje će u tome učestvovati, uraditi taj dio posla na najbolji mogući način.

Ilić je naveo da je na sastanku bilo riječi i o budžetu grada, koji je planiran za usvajanje krajem ovog mjeseca.

On je izrazio uvjerenje da će biti razumijevanja kod Gradske uprave i svih odbornika koji će učestvovati u radu i eventualnim korekcijama na sam budžet u smislu amandmana koji bi imali za cilj da se obezbijede finansijska sredstva penzionerima, odnosno konkretna stavka za pomoć penzionerima.

- Na taj način vjerujem da ćemo uraditi dobru stvar - stabilizovati ovo udruženje, kada je finansijski dio u pitanju, i pomoći ovim ljudima da funkcionišu na najbolji način, odnosno da rade one stvari koje pričinjavaju zadovoljstvo - rekao je Ilić.

Ilić je podsjetio da se ovo udruženje se finasira iz ličnih članarina, ali da je, nažalost, prethodnih mjeseci bio je veliki broj preminulih penzionera, zbog čega je najveći dio novca na to potrošen.

Predsjednik Udruženja penzionera grada Banjaluka Nikola Gojković rekao je da je Ilić razumio probleme i potrebe ove populacije.

Prema njegovim riječima, penzioneri su najugroženija populacija, najveći konzumenti lijekova, a istovremeno naurednije platiše obaveza koje od njih zahtijeva društvo, odnosno grad Banjaluka.

Gojković je rekao da je Ilić obećao da će posjetiti ovo udruženje, te da će biti nastavljeni razgovori o brojnim drugim temama bitnim za ovu populaciju.