Ilić: "Dok sam ja predsjednik gradski parlament neće zasjedati na parkingu"

Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić je kazao da je sjednica gradskog parlamenta prolongirana isključivo zbog aktuelne epidemiloške situacije za 30. mart, ne zbog nekih drugih razloga.

Kolegijum Skupštine grada je danas odlučio da se sjednica gradskog parlamenta, koja je ranije bila zakazana za 25. mart odgađa, te da će se, ako dobiju potrebne saglasnosti, održati naredne sedmice.

To je najoštrije osudio gradonačelnik Draško Stanivuković, te dio odbornika.

Ilić je kazao da su na snazi mjere zabrane oklupljanja, te da je potrebna saglasnost za održavanje sjednice Skupštine grada.

– Institut za javno zdravstvo RS će se izjasniti o održavanju Skupštine. Od Republičkog štaba ćemo tražiti saglasnost za njeno održavanje, čak i ako se u narednoj sedmici ne budu ukidale postojeće restriktivne mjere, jer nam je cilj da održimo sjednicu. Planiramo da ide puni dnevni red i da se nakon rasprave o budžetu grada, odbornici odmah mogu izjasniti, a ne da čekamo da se završi rasprava o svim tačkama, pa da onda idemo na glasanje – naveo je on i dodao da sjednica ostaje kalendarski u martu.

– Ja vidim da pojedinci ne poštuju zakon i po tom principu rade vrlo anarhično, onako kao su navikli, a ja nisam jedan od njih. Ja poštujem zakon i ono što je propisano i sa te strane nosim odgovornost za održavanje sjednice Skupštine grada – kazao je Ilić.

Prokomentarisao je i pojedine prijedloge da se sjednica Skupštine održi na alternativnim lokacijama.

– Sve do momenta dok sam ja predsjednik Skupštine grada, ona se neće održavati na parkinzima, kako su danas pojedinci predložili. To bi narušilo ugled jedne ovakeve institucije. Tako da će se zasjedanja u narednom periodu održavati onako kako je to rađeno i do sada – kategoričan je Ilić.

Kazao je da je prethodnih dana termin privremeno finansiranje podigao prašinu u javnosti, ali i „informacije da radnici Gradske uprave neće moći dobijati platu, te da mnoge druge stvari neće biti moguće“.

– Ja shvatam da postoji politika i prikupljanje političkih poena, da postoji nadmudrivanje i da se prati šta “druga strana” radi i da se reaguje, ali postoji neka granica. Ja sam juče izlazio iz zgrade Uprave grada i mene je jedna gospođa, koja je ovdje zaposlena pitala šta će biti sa njenom platom i njenim kredtiom? Ja sam je pitao kako to mislite? Ona kaže da je to zato što neće primiti platu. To je sve zato što neko sebi daje za pravo da upravlja nečijim sudbinama, po principu da vrši politički pritisak preko nekoga ko zarađuje svoju platu. Radnici Gradske uprave i svi oni drugi će imati svoju platu. Oni je neće dobiti samo ako neko odluči tako, a znamo ko je taj neko ko može da spriječi takvu vrstu isplate – precizirao je Ilić.

Kazao je da je zbog situacija u kojoj se nalaze gradske finansije zatražio mišljenje Ministarstva finansija RS.

– Razgovarao sam sa minstrom finansija i zatražio mišljenje za privremeno finansiranje, koje smatram da je jedino relevantno, uz svo dužno poštovanje prema savjetnicima koje ima gradonačelnik . Njihov odgovor je jasan. Ako Banjaluka do kraja marta nema usvojen budžet, Grad može da nastavi da funkcioniše na isti način na koji je funkcionisao i prethodnih mjeseci. To bi sigurno otežalo rada Gradske uprave, ali ne bi došle u pitanje plate zaposlenih. Jasno je da kod privremenog finasiranja nema investicija, ali nije ih bilo ni u prethodnom periodu – naglasio je Ilić.

Smatra da u ovoj situaciji postoje dvostruki aršini.

– U redu je kada vam Ministarstvo finansija da pozitivno mišljenje na budžet grada. To je znak da dobro radite svoj posao, a kada to isto ministarstvo da mišljenje koje vama, isključivo zbog političke komponente, ne ide “na ruku” onda je to nebitno i onda je to tamo neko ministarstvo – rekao je Ilić.