Ilić: Budžet Banjaluke nije dovoljan za ispunjavanje svih Stanivukovićevih obećanja

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Mladen Ilić, izjavio je u Centralnim vijestima ATV-a da budžet Banjaluke za 2021. godinu nije dovoljan za ispunjavanje obećanja gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića.

"Njih je stvarno mnogo, mislim na obećanja. Neminovno da ćemo mi u narednom periodu imati problema jer se pojavljuju u gradskoj upravi pojedinci koji imaju takve zahtjeve. Takvi zahtjevi su realni jer su i obećani. Imamo ljude koji dolaze i traže besplatan prevoz, besplatne udžbenike.. Sve su to obećanja koja su oni davali do dobijanja vlasti gradonačelnika. Kako su zamišljene te stvari, vidjećemo u narednom periodu. Svi građani će imati na uvid Nacrt budžeta i u njemu će vidjeti koliko zapravo tih obećanja sadrži taj budžet. Moram biti iskren i reći da budžet od 150 miliona KM koji će imati Banjaluka za ovu 2021. godinu nije dovoljan ni za popriličan broj pomenutih obećanja. Građani će imati na uvid sve i vidjeti koliko su ta obećanja realna.

Da li će biti bojkota Skupštine grada Banjaluka zbog toga što Stanivuković dolazi iz druge partije, Ilić kaže da to ne dolazi u obzir.

"Siguran sam da bojkot ne dolazi u obzir. Nećemo dozvoliti da bilo kakve političke nesuglasice sa Stanivukovićem ili bilo kojim drugim pojedincem utiču na način rada i tako ćemo pokazati našu snagu i pokazati da Banjaluka treba da nastavi razvojem kojim ide nekoliko godina unazad"

Hoće li načelnik zadirati u rad Skupštine?

"Promjenom zakona 2016. godine usklađen je Staut i poslovnik grada Banjaluka u skladu sa zakonom Republike Srpske koji kaže da Skupština može da ima jednog ili dva potpredsjednika i tu nema dilema. Kada je konkretan primjer potpredsjednika u pitanju, upravo je PDP imao prijedlog da gospodin Ivan Begić bude potpredsjednik. Sada žele tu funkciju da ukinu. Nije moguće to ukinuti i mi smo pokazali iz koalicije okupljene oko SNSD-a da nemamo ambicije da imamo drugog potpredsjednika. Gospodin Saša Čurić koji sada obavlja funkciju potpredsjednika će imati veliki obim posla u svojim rukama kada je naredni period u pitanju, i vjerujem da će on to odraditi na najbolji način", kaže Ilić i dodaje da mu nisu jasni ovakvi zahtjevi gradonačelnika.