H&M u Banjaluci već najavljuje akcije, za staru odjeću dobijete vaučer

Direktorica popularnog švedskog modnog brenda za Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Gruziju i BiH Klaudija Osvald najavila je prve pogodnosti za kupce u BiH.

Prva H&M prodavnica u BiH od danas je smještena u Delta Planet centru u Banjaluci. Na početku razgovora Osvald govori kako smatra da su građani BiH modno osviješteni ljudi, ali kako će vrijedni H&M tim u budućnosti raditi na istraživanju bh. tržišta.

"Činjenica da smo došli ovdje govori da vidimo veliki potencijal u Bosni i Hercegovini. Imamo veliku posvećenost održivosti mode. Kao jedan od primjera za to je aktivnost koju ćemo imati od našeg početka u BiH, a koja podrazumijeva da svaki potrošač može donijeti staru ili odjeću koju ne treba, bilo kojeg brenda, i za to će dobiti poklon vaučer s popustom od 15 odsto na omiljeni komad odjeće, a odjeću koja im ne treba u daljnjem procesu recikliramo i ona dobija svoju novu vrijednost. Naša proljetna kolekcija prvi put je napravljena od naših održivih materijala. To pokazuje našu posvećnost", kazala je Osvald.

Na pitanje da li će cijene odijevnih komada H&M-a biti usklađene sa cijenama odjeće u BiH, Osvald ističe kako je politika ovog brenda da svuda gdje je prisutan ima iste cijene.

"Smatramo da imamo atraktivne cijene. Naša poslovna ideja jeste da nudimo modu i kvalitet po najpovoljnijoj cijeni na održiv način. Cijene se mogu razlikovati u zavisnosti od određene poreske politike, carinskih izdvajanja i slično", otkriva direktorica H&M-a.

Iako je H&M prodavnica u Banjaluci prva koju ovaj brend otvara u našoj zemlji, kupci u BiH ipak mogu pronaći pojedine H&M komade u drugim prodavnicama. Osvald govori kako će učiniti sve na zaštiti H&M-a u BiH.

"vezano za bilo šta što nije u okviru naših internih procedura i zakonske regulative, naša pravna procedura bavi se zaštitom našeg brenda", kratko je prokomentarisala Osvald.