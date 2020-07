Grbić za ATV: Moguće je da budem kandidat za gradonačelnika Banjaluke

Slavko Grbić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a Banjaluka, gostujući u emisiji "Jedan na jedan" ATV-a rekao je da se još uvijek razgovara o tome ko će biti kandidat opozicije za gradonačelnika Banjaluke. Istakao je da postoji nekoliko imena i u SDS-u i u PDP-u koji su u kombinaciji za kandidata opozicije za gradonačelnika najvećeg grada Republike Srpske.

Grbić se nada da će doći do dogovora i da će svi stati iza imena jednog kandidata. Istakao je da je i on jedan od mogućih kandidata.

"I to je jedna od ozbiljnih opcija. Izvršni odbor je već u dva-tri navrata spomenuo moje ime i svi smatraju s obzirom na poziciju na kojoj se nalazim kao predsjednik Gradskog odbora SDS-a Banjaluka da bi ja trebao biti kandidat ispred SDS-a. Međutim, da li će to biti to ćemo usaglasiti u narednih nekoliko dana", naglasio je Grbić.