Fotografišite jesen i osvojite "Capriolo" bicikl

Topla i ugodna jesen izmamila je brojne sugrađane na ulice, u prirodu, pored Vrbasa…

Šarenilo boja jeseni, najviše dođe do izražaja putem fotografije. Zato fotografišite jesen u Banjoj Luci, pošaljite fotografiju i možda baš vi osvojite bicikl, koji vam poklanjaju Grad Banja Luka i Capriolo sport centar Banja Luka. Drugoplasirana i trećeplasirana fotografija biće nagrađena godišnjom pretplatom za "BL bike".

Ovaj svojevrsni konkurs za izbor najljepše fotografije pod nazivom "Jesen u Banjoj Luci", osmišljen s ciljem promocije zdravih životnih navika poput pješačenja i vožnje bicikla, namijenjen je svim sugrađanima, bez obzira na to da li se njome bave profesionalno ili amaterski.

Jedan autor na konkurs može poslati najviše dvije fotografije, snimljene ove jeseni, odnosno od 23. septembra pa do 4. novembra do kada je konkurs otvoren.

Veličina fotografija mora biti najmanje 3.000 px (300 DPI) po dužoj strani, a radovi se dostavljaju do 4. novembra, do 12 časova, i to putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

Prijavljene fotografije ne smiju na sebi imati vodene žigove niti bilo koje oblike potpisa. Moraju da budu memorisane tako da sadrže naziv fotografije, te ime i prezime autora. Npr. – Centar u jesenjem ruhu, Marko Marković.

Prispjele radove ocijeniće stručna komisija, na čelu sa našim poznatim fotografom Milanom Radulovićem. Od prispjelih radova, komisija će izabrati pet najboljih, a pobjedničku forografiju će izabrati naši sugrađani, glasanjem putem Viber zajednice Grada Banja Luka.

Učešće je besplatno za sve zainteresovane, a organizatori imaju pravo koristiti fotografije za promociju ovog konkursa, uz potpisivanje autora.