„Fitnes fest“ u Banjaluci

Veliki fitnes događaj “Fitnes fest Banja Luka” biće održan od 27. maja do 2. juna u novoizgrađenoj dvorani „Centar“.

Sedmodnevni festival fitnesa i zdravih životnih navika, kako ističu organizatori – ima za cilj da učesnicima događaja na zabavan način, uz obrazovnu komponentu, ponudi razne aktivnosti i sadržaje namijenjene za sve uzraste, od predškolskog uzrasta do osoba treće dobi.

Po prvi put u našem gradu događaj ovakave vrste, organizuje Centar za zdravlje i rekreaciju Mr. Hepines iz Banje Luke. Projekat je podržao Grad Banja Luka u sklopu manifestacije „Proljeće u Banjaluci“, a biće realizovan uz podršku Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Zavoda za medicinu rada i sporta.

Manifestaciju čine tri sadržajna dijela, i to: Festival fizičke aktivnosti (od 27. maja do 2. juna), Fitnes sajam (1. juna) i Fitnes konferencija (od 1. do 2. juna).

-Svi oni koji vole ili ih interesuju zdrav način života i fitnes, bilo da se profesionalno ili rekreativno bave njime, pozvani su i dobrodošli da pristustvuju velikom broju događaja, predavanja, sportskih radionica i organizovanih fizičkih aktivnosti za sve uzraste – poručili su organizatori.

Kako su istakli, Banja Luka kao veliki sportski grad, koji je već iznjedrio puno poznatih sportista, svakako njeguje i dugogodišnju tradiciju rekreativnog bavljenja sportom i fitnesom, koji je sve više popularan.

-Savremeni način života, uz stres, prekomjerno sjedenje ili slabo kretanje, podstiče čovjeka da se sve više brine za vlastisto zdravlje i fizičku spremnost, da bude što snalažljiviji i prilagodljiviji, i da se jednostavno takmiči sa sobom i pobjeđuje samog sebe ukoliko želi da živi bolje ili da bar zadrži postojeći životni standard – zaključili su iz organizacije „Fitnes festa Banja Luka“.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na fejsbuk stranici događaja: https://www.facebook.com/fitnesfestbl/