Festival nauke u Banjaluci

Ministarstvo nauke i tehnologije osmu godinu zaredom organizuje Festival nauke, koji će biti održan 6. novembra u Domu omladine u Banjoj Luci. Vrata festivala biće otvorena u 9 časova, a u bogatom i zanimljivom programu svi zainteresovani će moći uživati do 18 časova.

Tema ovogodišnjeg izdanja festivala je proizvodnja hrane, a posjetioce, kao i do sada, očekuju maštovito osmišljene radionice i programi.

Posjetioci Festivala nauke će moći da vide, između ostalog, planetarijum – sferni bioskop koji projektuje slike zvjezdanog neba i nebrojenih spektakularnih objekata koje možemo posmatrati u našem univerzumu.

Biće priređen i naučni šou na kojem će na zabavan način biti prikazane i objašnjene naučne pojave i eksperimenti iz fizike i hemije. Svi koji dođu moći će da vide robotsku ruku, pamenti sat, naučiće „Kako raste tijesto“, te kako se to pravi robot od Lego kockica.

„Doživjećete potpuno novu dimenziju stvarnosti kada budete probali VR 3D naočare, naučićete kako napraviti fontanu, naučiti kako se to vidi zvuk, ali i kako izmjeriti visinu zvukom. Naučićete kakve su to biljke, ali i tele iz epruvete, gledati crve pod mikroskopom, prisustvovati zlatnoj kiši i oluji, a koju ćete moći vidjeti u boci, otkriti kakve su to čarobne granule, podvodni vatromet i „šareno“ mlijeko. Ono što je najvažnije, naučićete koliko je zapravo voće važno za zdravlje ali i još mnogo toga zanimljivog i poučnog“, poručili su organizatori.

Ulaz na festival je besplatan.