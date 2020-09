Evropska sedmica mobilnosti obustavlja sutra saobraćaj u centru Banjaluke

Evropska sedmica mobilnosti, završava se sutra, 22. septembra kada će biti obilježen "Dan bez automobila".



Tog dana, saobraćaj će u centralnoj gradskoj ulici biti obustavljen jedan čas, i to u periodu od 12 do 13 časova, na dionici od Narodnog pozorišta Republike Srpske do zgrade "Ekvatora", za sva vozila osim za autobuse.

"Na ovaj način ćemo simbolično nastojati ukazati na neophodnost manjeg korištenja automobila, a većeg korištenja javnog prevoza, kao i na veća nemotorizovana kretanja", istakli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Takođe, u tom periodu biće podijeljene besplatne godišnje kartice za "Bl bajk", u okviru akcije koja je provedena putem fejsbuk stranice Grada.

Sve ove aktvinosti dio su nastojanja da se promoviše zdrav život, pješačenje, biciklizam i što manje motornog saobraćaja.

Tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti, koja se obilježava od 16. do 22. septembra, jeste "Mobilnost bez zagađenja za sve".