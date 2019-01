Evo koje ulice u Banjaluci će biti zatvorene za saobraćaj

Na području Banjaluke danas će, povodom proslave Dana Republike Srpske, biti potpuno obustavljen saobraćaj u više ulica.

Danas će saobraćaj biti potpuno obustavljen od 7.00 časova pa dok bude neophodno u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save, od 10.00 časova dok bude potrebno u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, i u Ulici Mladena Stojanovića, od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice.

Zabrana će biti na snazi od 10.00 časova dok bude potrebno i u Ulici olimpijskih pobjednika, od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom 1. krajiškog korpusa, u Aleji Svetog Save, od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra Prvog Karađorđevića, i u Ulici Vuka Karadžića, od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom.

Saobraćaj će od 12.00 do 17.00 časova biti potpuno obustavljen u Aleji Svetog Save, od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na Trgu Krajine će od 15.00 časova do ponoći biti potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića.

Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim pravcima.

U Banjaluci će biti zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone radi bezbjednosti učesnika proslave Dana Republike.

Zabrana će biti na snazi od 7.00 do 19.00 časova, a neće važiti za teretna vozila hitnih i komunalnih službi i vozila akreditovana za organizaciju proslave Dana Republike, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/Republike Srpske.

Zabrana se neće odnositi na Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, ulice - Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/ i Manjačkih ustanika, Omladinsku, Krajiških brigada /zapadni tranzit/.

S ciljem bezbjednosti učesnika, 9. januara na području Banjaluke biće zabranjena i upotreba dronova, bez posebnog odobrenja MUP-a.