"Eko toplane" Banjaluka nastavile isporuku toplotne energije i nakon 15. aprila

"Eko toplane" Banjaluka nastavile su isporuku toplotne energije i nakon 15. aprila, a s obzirom na vanredno stanje, režimi grijanja dodatno su prilagođeni trenutnim okolnostima i potrebama.

Osim redovne isporuke toplotne energije, rad ovog preduzeća podrazumijeva i svakodnevno praćenje stanja na toplifikacionoj mreži kao i blagovremeno otklanjanje eventualnih kvarova na distributivnom sistemu, kako bi korisnicima bila obezbijeđena nesmetana isporuku toplotne energije.

"Rad korisničkog centra smo prilagodili trenutnim okolnostima i uskladili smo sa preporukama i naredbama nadležnih institucija. Komunikacija se se odvija telefonom i slanjem mejla, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti Eko toplanama može da se dostavi i mejlom [email protected]. Međutim u slučaju da je neki dokument potrebno dostaviti lično korisnici to treba da urade na portirnici u ulici Bulevar vojvode Živojina Mišića 32", Vanja Štrbac, portparol "Eko toplna" Banjaluka.



Izlasci na teren po žalbama korisnika u vezi sa pojedinačnim problemima sa grijanjem su obustavljeni do uspostavljanja uobičajenog načina rada. Tehničke ekipe izlaze na teren jedino u slučaju havarije na zajedničkim ili kućnim instalacijama, kažu iz Eko toplane Banjaluka. Kažu i to da ovaj mjesec popisivanje kalorimetara počinje 25. aprila.



"Aktivnost koje su redovne bez obzira na vanrednu situaciju se odnose na popisivanje kalorimetara, odnosno popisivanje toplotne energije. Trebalo bi da stanari ostave otključane ormariće u kojima se nalaze uređaji za mjerenje potrošnje toplotne energije kako ne bi bilo potrebe za ostvarivanjem socijalnih kontakata i kako ne bismo ugrožavali jedni druge", istakal je Vanja Štrbac, portparol "Eko toplna" Banjaluka.



Uprkos teškoćama i problemima izazvanih pandemijom virusa korona sa kojima se suočava cjelokupna privreda i stanovništvo, kako u Republici Srpskoj, tako i u cijelom svijetu, "Eko toplane" nakon završetka ove sezone planiraju aktivno krenuti sa pripremama za narednu sezonu. Prije svega kroz blagovremene nabavke energenata, ali i realizaciju planiranih aktivnosti na polju sanacije distributivne mreže, kao i redovnog remonta proizvodnih postrojenja. Očekujemo da ćemo i u ovim otežanim okolnostima naći rješenje da se pripreme za narednu sezonu obave blagovremeno i u skladu sa raspoloživim mogućnostima, kažu iz "Eko toplane" Banjaluka.