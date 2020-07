Pokret pravde, koji okuplja pristalice pokreta „Pravda za Davida“, imaće svog kandidata za gradonačelnika Banjaluke, objavio je Davor Dragičević.

U obraćanju putem Fejsbuka, Dragičević je precizirao da će Pokret pravde, kojeg vodi Ozren Perduv, izaći na predstojeće lokalne izbore u Banjaluci, te da će imati sopstvenu listu za Skupštinu grada i gradonačelnika.

- Najvjerovatnije da će Pokret pravde na izbore izaći samostalno, ali o tome još nismo odlučili. O tome, ipak, odlučuju ljudi koji su prevashodno u Banjaluci, a ne ja, zato što su oni duže u ovoj borbi, naravno uz konsultaciju sa mnom – rekao je Dragičević i još jednom ponovio da Pokret pravde ima njegovu punu podršku.

U međuvremenu, sinoć je poslanik PDP-a Draško Stanivuković objavio da će ova partija u nedjelju odlučiti ko će biti njihovog kandidat za gradonačelnik, ističući da će ih podržati „svi koalicioni partneri“. Međutim, on nije otkrio koje partije, konkretno, bi podržale kandidata PDP-a, niti da li će to biti on ili Jelena Trivić.

S druge strane, prošle nedjelje je i zvanično objelodanjeno da će kandidat vladajuće koalicije ponovo biti aktuelni gradonačelnik Igor Radojičić, koji je obezbijedio podršku 10 političkih partija. Radojičić je u današnjem interevjuu za Euroblic istakao da će nastupa sa programom „Banjaluka 2025 plus, sa simboličnom porukom da Banjaluka mora biti za 5 plus, a ne eksperiment loših đaka“.