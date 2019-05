U okviru investicionog ciklusa „Banja Luka se gradi“, danas je počela dogradnja novog dijela vrtića „Kolibri“ u Lazarevu, vrijedna više od 500.000 KM.

Zahvaljujući ovom projektu, biće obezbijeđen smještaj za još 170 mališana iz ovog naselja i znatno skraćene liste čekanja za prijem djece u „Kolibri“. Gradonačelnik Igor Radojičić, precizirao je da će ove godine biti biti izvedena prva faza radova, za koju je iz gradskog budžeta obezbjeđeno 550.000 KM.

"Za ovaj novac, biće izvedeni građevinski radovi, a u drugoj fazi, dogodine, objekat će biti potpunosti završen, opremljen i stavljen u funkciju", kazao je Radojičić i dodao da je procijenjena vrijednost druge faze radova oko milion KM.

Prema projektu, planirani objekat novog vrtića u Lazarevu biće površine oko 1.150 kvadratnih metara. Postojeći vrtić „Kolibri“, njegov južni dio – sa dva trakta po četiri jedinice – izgrađen je 2013. godine. U nastojanju Grada da obezbijedi predškolsko vaspitanje što većem broju djece, tokom prošle godine otvoreni su novi vrtići u Rosuljama i Obilićevu, a nedavno je proširen i stavljen u funkciju vrtić „Bubamara“ u Obilićevu. Za ovu godinu, u planu je i rekonstrukcija vrtića “Ježeva kućica“, te otvaranje manjeg vrtića na Starčevici.

"Kada se uzme u obzir ono što smo do sada uradili na izgradnji novih vrtića u gradu, naš plan je da do kraja ovog mandata obezbijedimo ukupno do 400 novih mjesta u vrtićima", rekao je Radojičić.

Direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Jelena Kurtinović, kazala je da trenutno imaju više od 300 zahtjeva za prijem u vrtić „Kolibri“.

"Presrećni smo što se pokreće dogradnja novog dijela ovog vrtića jer u njemu bi bilo smješteno devet grupa mališana, odnosno oko 170 mališana, što je velika stvar za ovaj dio grada", navela je ona.

Na osnovu provedene javne nabavke, posao dogradnje ovog vrtića povjeren je preduzeću „Univerzal BS“.