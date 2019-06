Dodik: Most će se zvati "Banjaluka most"

Novi most u Banjaluci, koji je izgrađen na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta, večeras su svečano pustili u saobraćaj srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Na svečanom otvaranju Dodik je poručio da je svaka radna pobjeda, pa i ova, dokaz sposobnosti vlasti, podsjetivši da je prije 21 godinu SNSD, na čijem je čelu, preuzeo vlast u Banjaluci i da je svih tih godina bilo mnogo ljudi koji su radili zajedno i koji su uložili svu svoju nadu, želju i ideju za jaču i bolju Banjaluku.

Dodik je naglasio da je u politici naučio da vrijedi samo ono što ostavite iza sebe, te da u Banjaluci treba nastaviti graditi i izgraditi i novi fudbalski stadion, novu funkcionalnu sportsku i koncertnu dvoranu.

"Treba da izgradimo i novu zgradu Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti na ponos svih, kao što smo nekada, u gotovo nemogućim uslovima i nerazumijevanju, izgradili zgradu Vlade Srpske, koja je sada nezaobilazno obilježje ovog grada", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Banjaluka čist i uredan grad, grad koji je takav zato što je koncentracija ljubavi ljudi koji žive ovdje.

Dodik je izrazio zahvalnost predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću koji je još kao ministar zajedno ulagao napor da Banjaluka izgleda sve bolje, kao i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću kao čovjeku koji uporno podržava svaki razvojni proces i projekat ovog grada.

"Želja nam je da uradimo što je moguće više, jer sve nije moguće uraditi, želja nam je da ovaj grad bude prepoznat od mnogih kao ugodno mjesto za život", rekao je Dodik i zhvalio Radojičiću jer unosi poseban elan u rješavanje svih problema i što sa svojim saradnicima i institucijama Srpske ima odgovore na mnoge izazove.

On je naveo da je sa Radojičićem dogovorio da se novi most zove "Banjaluka most" i da odražava snagu i ljepotu grada i da se nada da će prijedlog biti podržan.

Dodik je čestitao upravi grada i svima koji su pomagali da se izgradi ovaj most. "Ovo je jedistven uspjeh svih nas, ali savakako najviše vas koji živite ovdje", zaključio je Dodik.

U Banjaluci je večeras svečano otvoren novi most na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta koji će znatno rasteretiti saobraćaj u ovom dijelu grada.

Most je dug 80, a širok 14 metara i povezuje istočni i zapadni tranzit.

Novi most je nedavno uspješno prošao test opterećenja. Tokom testa, na mostu su se u isto vrijeme na takozvanim najkritičnijim tačkama našla četiri kamiona sa ukupnim teretom od 120 tona.

Svečanom otvaranju, osim Dodika, prisustvovali su i Čubrilović, Višković, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Foto: Srpskainfo