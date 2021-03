Dodik: Banjaluka će dobiti koncertnu dvoranu

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će biti nastavljeni projekti u Banjaluci i najavio da će uskoro početi realizaciju izgradnje koncertne dvorane za šta je u ranijem periodu obezbijeđeno 10 miliona KM.

On je rekao da je zatražio od službi u Vladi Republike Srpske da mu dostave informaciju u vezi sa tim projektom.

"Kada je u pitanju Banjaluka, nastaviću da radim. Premijer /Radovan/ Višković je najavio da će se u Banjaluci po raznim osnovama uložiti oko 50 miliona KM, ali mislim da će to biti možda i duplo više", istakao je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da je, osim Banjaluke, ulagano i u Istočnom Sarajevu, Trebinju i mnogim drugim mjestima u Srpskoj.

"U Banjaluci, kada uzmete sav period SNSD-a uložene su dvije milijarde, samo neko ne želi da to vidi - od istočnog i zapadnog tranzita, vodovoda, fabrike vode, `Toplane`, toplovoda u koji je uloženo 12 miliona KM, rekonstrukcija Banskog dvora", naveo je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Dodik je napomenuo da je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske uloženo 200 do 300 miliona i da će u ovu ustanovu biti još ulaganja jer je planiran kompleks onkološke klinike, Medicinske fakultete i Srednje medicinske škole, te garaža.

Govoreći o proteklim lokalnim izborima u Republici Srpskoj, Dodik naglašava da SNSD nije izgubio Banjaluku, već poziciju gradonačelnika, ali je ostao najjača partija u tom gradu. On kaže da SNSD u 42 lokalne zajednice ima gradonačelnike i načelnike, dok u 48 opština ima najveću podršku građana.

Na pitanje da li su u SNSD-u utvrdili zbog čega su izgubili trku za gradonačelnika Banjaluke, Dodik je rekao da su u ovoj stranci imali lažnu predstavu o kandidatu koji je pobijedio.

"On je /Draško Stanivuković/ koristeći društve mreže, ulagujući se ljudima dobio određenu podršku. Naravno, teško me je to pogodilo, ali svakako je pravo ljudi da glasaju onako kako misle da treba", rekao je Dodik.

S druge strane, naglasio je Dodik, pokazlao se da je jedan broj ljudi koji je bio sa SNSD-om u koaliciji organizovano glasao za suprotnu stranu, ali su preduzete mjere u vezi sa ovom političkom izdajom.

"U Šargovcu su svi mjesni odbori Socijalističke partije Srpske glasali za gradonačelnika. Kada uzmete zbir SDS-a, PDP-a i SPS-a, upravo dobijemo broj glasova koji je dobio novi gradonačelnik", istakao je Dodik.

On je naglasio da je SNSD sada potpuno konsolidovan, ima skupštinsku većinu u gradu Banjaluka i jasan plan šta treba uraditi.

"Nećemo ispunjavati želje, već ćemo pokušati da nastavimo sa projektima, kao što je izgradnja mosta u Docu i neki drugi koji smatramo da su veoma važni za građane i da to održimo. Za to postoji završena finansijska konstrukcija", naveo je Dodik.

Dodik smatra da je bilo grešaka i u SNSD-u kada je riječ o izborima u Banjaluci i da su mnogi "mangupi" već sada "otpali", ali i naglašava da SNSD nije partija koju ljudi napuštaju i prave nove, što je postalo pomodarstvo.

Komentarišući optužbe gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na njegov i na račun SNSD-a za kriminal i korupciju, Dodik je rekao da nije osuđivan čak ni u prvostepenom postupku, ni od jednog suda za bilo kakvo inkriminisano djelo, niti se protiv njega vodi neki ozbiljan postupak.

"Jedino postoje oni koji podnose krivične prijave kada kažem da ne postoji bosanski već bošnjački jezik, onda neko podnese krivičnu prijavu, pa se onda ja vučem po sudovima šest mjeseci", naveo je on.