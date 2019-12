Dočekajte 2020. godinu uz Jelenu Tomašević i Crvenu jabuku!

U Novu, 2020. godinu Banjaluka će ući sa Crvenom jabukom i Jelenom Tomašević, a 1. januara turiste i domaće goste zabavljaće Aleksandra Prijović.

Za sve Banjalučane i goste, zabavni program počeo je sinoć već od 18 časova nastupom predgrupa, i to: Vanje Mišić, od 18 časova do 18.45, Sanrajz benda, od 19 do 19.45 i Maje Manojlović, od 20 do 20. 45.

Prvi novogodišnji koncert u centru Banjaluke održala je Marija Šerifović, a ni minus i hladno vrijeme nisu spriječili mnogobrojne građane da dođu na Trg Krajine.