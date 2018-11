Do marta samo upozorenje, a poslije toga i kažnjavanje

Nova odluka o buci biće u eksperimentalnoj primjeni do marta iduće godine, do kad će svi koji prekorače dozvoljene decibele biti samo upozoreni, kako bi se navikli na novu regulativu.

Prethodno, potrebno je da Skupština grada na sjednici 22. novembra, usvoji novu odluku o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija te korištenju audio i video pomagala u objektima i izvan njih. Ovom odlukom precizno je propisan dozvoljeni nivo buke, oko koje je prethodnih godina bilo dosta kontroverzi, s obzirom na to da postojeći propisi nisu bili dovoljno precizno propisali ovu oblast.

U opsežnoj studiji koju je radio Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, izvršena su mjerenja buke na svim lokacijama na kojima se održavaju javne manifestacije, određeni nivoi dozvoljene buke za svaku pojedinačnu lokaciju, te utvrđeni uslovi za organizatore ovakvih skupova. Prema prijedlogu ove odluke, organizator manifestacije biće dužan da priloži i ugovor sa ovlaštenom ustanovom za mjerenje buke i koja će, po nalogu komunalnog policajca ili ekološkog inspektora, mjeriti nivo decibela.

Prema ovoj odluci, nivo dozvoljene buke na Trgu Krajine biće 67 decibela, na Kastelu, zavisno od bine – 73 ili 74 decibela, u Parku Mladen Stojanović 75 ili 80, u prostoru "Akvane" 70 decibela, te na Gradskom stadionu 67.

"Nadzor nad primjenom ove odluke obavljaće Komunalna policija i Ekološka inspekcija, a odlukom su utvrđene i kazne za one koji ne budu poštovali ograničenja buke. Ukoliko odluka bude usvojena na novembarskom zasjedanju Skupštine grada, njena eksperimentalna faza primjene bi trajala do 28. februara 2019. godine, pri čemu bi organizatori bili samo upozoravani, a kaznene mjere bi bile primjenjivane nakon ovog datuma", navodi se u prijedlogu ove odluke.

Organizatori manifestacija koji prekorače propisane decibele suočiće se sa kaznom u rasponu od hiljadu do 10 hiljada KM, dok će odgovorno lice preduzeća biti kažnjeno sa 300 do 1.800 KM. Kad su u pitanju preduzetnici, propisana je kazna od 500 do 1.500 KM.