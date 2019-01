Do građevinske dozvole za samo pet dana

Ko u Banjaluci bude htio da gradi, za samo pet dana od predaje zahtjeva imaće u rukama građevinsku dozvolu.

Novo pravilo stiglo je sa novom godinom, a cilj je, kako kažu u Gradskoj upravi, da proces bude ažurniji, da se uštedi vrijeme, ne čeka u gužavama i ne šeta na nekoliko različitih mjesta sa hrpom papira u rukama.

"Moramo upozoriti građane da je prvo provjera kompletnosti predmeta, što je vrlo često problem i da nadležni službenik ima rok od tri dana da provjeri kompletnost predmeta. Ukoliko predmet nije kompletan ili nije u mogućnosti da se kompletira u kratkom roku, predmet se odbacuje", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Banjalučani sa kojima smo razgovarali kažu da je ovo odličan potez. Ima i onih koji su nam rekli da onaj ko nije prikupljao papirologiju za građevinsku dozvolu ne zna šta je muka. Sada će, nadaju se, sve biti mnogo jednostavnije i lakše.

"Tri godine sam se ja s tim nosila. Međutim, drago mi je, drago da bude za pet dana".

"Pošto sam ja duže malo čekao, sada je dobro što ide tako brzo".

"Vjerovatno će mnogo značiti, zato što sam čuo da je to bio period koji je duže trajao i koji je neopravdano dugo trajao. Ako je to za pet dana, onda je to dobro za građane", istakli su građani.

Prvog januara prošle godine u Banjaluci je krenulo jednošaltersko poslovanje, gdje se sve u vezi s građevinskom dozvolom obavlja na jednom mjestu. Ove godine, na red su došli rokovi. U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje vodiće se evidencija o eventualnim prekoračenjima rokova, a takvi izvještaji biće dostavljeni gradonačelniku.