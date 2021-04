Đajić: Poziciju gradonačelnika vratiti obrazovanim ljudima

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić rekao je da se 100 dana mandata gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića mogu pamtiti samo po tome što je prvi put u istoriji ovaj grad bio pun smeća.

"Prošlo je stotinu dana od kako je Stanivuković na mjestu gradonačelnika Banjaluke, a građani jedino što mogu pamtiti da je grad bio pun smeća. Nažalost, imamo takvog gradonačelnika koji ni ne shvata da je gradonačelnik, jer on radi nešto sasvim drugo. Obilazim danas teritoriju grada Banjaluka i narod je ogorčen što ima takvog gradonačelnika. Većina se pokajala što je glasala za njega. Razočarani su njegovim radom i nekulturom, prijetanjama radnicima u Gradskoj upravo i njegom neistomišljenicima. Tako i progonom, praćenjem djece naših političara, predsjednika, njihovih kumova i sestrića. To je sramota za Banjaluku. Mi ćemo težiti zajedno sa narodom da vratimo funkciju gradonačelnika ozbiljnim, pismenim ljudima, ljudima od struke, povjerenja i ljudima kojima su bitni građani, a ne on sam sebi lično", izjavio je za ATV Vladi Đajić.

Đajić je dodao da nigdje do sada nije zabilježeno da gradonačelnik kaže da njemu ne treba Skupština, te da je Banjaluka uvijek bila grad studenata, kulture, školovanih i vrijednih ljudi.

"Nigdje nije zabilježeno da gradonačelnik čim je postavljen tu, kaže meni ne treba skupštinska većina. To je dokaz njegovog bezobrazluka, primitivizma, nepoznavanja elementarnih principa. Skupština je zakonodavno tijelo, oni su predstavnici građana. Imamo dvije trećine povjerenja građana Banjaluke u Skupštini i da sada jedan pojedinac, gradonačelnik kaže meni ne treba Skupština i što je još poraznije, da kaže da se odbornici koji su predstavnici naroda jave sekretarici, a ne njemu. Banjaluka to ne zaslužuje. Banjaluka je bio grad studenata, sportista, kulture, rada, intelektualaca, grad jednog fer pleja. Svi gradonačelnici prije njega su bili kvalifikovani, školovani ljudi kao što su Radojičić, Gavranović, Davidović. Nikada nisu pravili buku, galamu i skiku. Imamo dosta problema sa pandemijom i nama treba gradonačelnik koji će zasukati rukave, a ne da koristi Banjaluku za promociju sebe i svoje partije", naveo je Đajić.