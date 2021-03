Topić: Da li su preduzete mjere povodom postavljanja bilborda na Trgu Krajine?

Danas se održava treća sjednica Skupštine grada Banja Luka, u skupštinskoj sali, koja je prilagođena za zasjedanje u skladu sa epidemiološkim uslovima. Za razliku od predhodnih, današnja sjednica će biti održana u Gradskoj upravi.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada kazao je da će se zbog epidemiološke situacije pauze praviti na svakih sat vremena u dužini od 10 minuta, nakon čega će biti izvršena dezinfekcija.

Šef Kluba odbornika SNSD-a u skupštini Grada Banjaluka, Dragoslav Topić zamolio je na samom početku sjednice sve osobe kojih se ne tiču određene tačke ne budu prisutne u sali, kako bi što manje ljudi bilo u sali i kako bi se ispoštovale mjere protiv širenja virusa korona.

Nakon toga, postavio je odborničko pitanje u kojem je naveo da je juče određenim odbornicima stavljena meta na glavu.

"Da li je Gradska uprava, da li je komunalna policija... gradska inspekcija poduzela ikakve mjere povodom postavljanja bilborda 'sa glavama' na Trgu Krajine, evo i moja glava je bila juče na Trgu i možete me kačiti svuda po gradu. Zanima me šta je preduzela komunalna policija i da li je neko kažnjen, pridržavajući se odluka koje je donio štab - a to je, nema okupljanja na javnim mjestima?", upitao je Topić.

Načelnik komunalne policije Štrbac je odgovorio da je komunalna policija je izašla i da će napismeno biti dostavljen izvještaj o mjerama koje su preduzete, nakon čega je Topić insistirao da dobije odgovor usmeno, jer niko ne želi da čeka 15 dana na odgovor u pismenoj formi.

"Želim usmeni odgovor", insistirao je Topić.

Svega nekoliko minuta nakon što je počela sjednica Skupštine grada napravljena je pauza od 5 minuta.

Razlog je nedostatak zastave grada i Republike Srpske, koju su zaboravili postaviti u sali Skupštine grada, zbog čega je odbornik Saša Čudić tražio pauzu znog povrede poslovnika.

Predloženi dnevni red sadrži 87 tačaka, među kojima i prijedlog budžeta Grada za 2021. godinu u iznosu od 149,4 miliona KM.