Dovršavaju se prilazi, uklanjaju se nasipi, glancaju se detalji. Skoro sve je spremno za otvaranje novog mosta za saobaćaj, na mjestu nekadašnjeg nezvanično nazvanog "zelenog" mosta. Ni ovaj projekat nije prošao bez svojih kritičara - zbog jednog ne baš očekivanog razloga.

Danas u 21 čas, paljenjem rasvjete novi zeleni most će konačno biti otvoren. Ipak, ono što Banjalučane najviše zaokuplja uoči tog otvaranja je njegova boja. Tako da smo mi došli na novi "zeleni most" da se raspitamo - da li je zeleni most zaista zelen?

Banjalučani sa kojima smo razgovarali - bar oni koje smo zatekli na +35 na novom mostu preko Vrbasa - se baš i ne slažu oko boje. Nekima je on tirkizne boje, nekima je plav, ali se slažu da će ga i dalje zvati po starom imenu - kao što je Obilićevo mnogima i dalje Mejdan, Lazarevo Budžak, a Banj brdo - Šehitluci.

- Teško je reći koje je boje ovaj most, prije je bio zelen, sada je to neka tirkizno plava, ali i dalje ćemo ga zvati zeleni most.

- Pa jeste, zeleno-plavo, tako nešto. Nije kao stara zelena. Hoće, i dalje će ga zvati zeleni most.

- Ovo nije zelen most, ovo je azurno... plava boja. I dalje ga zovu zeleni most. Ja ga zovem tako, iako nije zelen.

Na mostu zatičemo i Omera Bešlića, Banjalučanina koji je odrastao nedaleko od zelenog mosta. Kaže da mu je zbog mosta drago - kao da ga je neko lično za njega pravio. Boja ga ne zanima pretjerano.

"Što nam smeta? Boja je svaka fina, ako je lijepa. Ova je lijepa pogotovo noću, kad se svjetla upale. Ali ako ga ljudi budu htjeli zvati zeleni, neka bude zeleni. Neka ga zove svako kako hoće. To je realnost, ne što sam tu, Banjalučanin, odrastao preko ovog mosta, evo i sad ga gazim", kaže Omer Bašlić.

Stari most je srušen prije nešto manje od godinu dana. Izgrađen je 1959. godine kao privremeno rješenje za potrebe vojske. Decenijama kasnije, preko njega su prelazili i automobili. Novi most, nezavisno od imena, bio on "zelen" poput vuka u Ćopićevoj "Bašti sljezove boje", "povremeno zelenkast" poput NLO-a iz "Top liste nadrealista", ili naprosto "plav" - za šta mnogi kažu da je najrealnija ocjena - svakodnevne gužve koje su nastale preusmjeravanjem saobraćaja na druge banjalučke mostove će postati prošlost.