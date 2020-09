Da li će Dijana Ješić prijaviti Draška Stanivukovića za političku zloupotrebu djece?

Pojedine opozicione partije ovih dana prekrenule su pitanje zloupotrebe djece u političke svrhe, čemu posebno težinu daje i to što smo već debelo zakoračili u predizbornu kampanju, bez obzira na to što ona, pravno – formalno, počinje 15. oktobra.

Tako je ovih dana, ne bez povoda, kritikovan zamjenik gradonačelnika Banjaluke jer se fotografisao sa djecom tokom dodjele udžbenika za ugrožene kategorije. Međutim, opozicija je ovdje zaboravila na jako važnu stvar koja se tiče dosljednosti i jednakih aršina, u koje se toliko zaklinju – da, prije nego što zavire u tuđe, najprije pogledaju u sopstveno političko dvorište i otkrije kakvi se tu demoni skrivaju, piše banjaluka.net.

Mogla bi, tako, da u svoje dvorište prvo zaviri i Dijana Ješić, predsjednica žena banjalučkog PDP-a, koja je sljedećim riječima najavila prijavu Ombudsmenu za djecu:

“Ja kao majka, ne smijem poljubiti svoje dijete u školi, a gospodin zamjenik gradonačelnika ljubi tuđu djecu i slika se s njima. Da li su oni neka uzvišena bića, koja nisu potencijalni prenosioci korone ili smo to samo mi, obični smrtnici.”

Međutim, ako već namjerava pravno formalizovati cijelu stvar i podnijeti prijavu, onda bi njome trebala da obuhvati i svog stranačkog šefa – Draška Stanivukovića, zajedno sa kolegom odbornikom – Jovom Savanovićem.

Njih dvojica su, ako Ješićeva već to nije primjetila, prije samo koji dan dijelili udžbenike osnovcima, sve se slikajući i grleći sa njima kao da su im rod najrođeniji. Dakle, ili ona ne zna da su oni radili ili, pak, misli da njen stranački šef ima ekskluzivno pravo da grli i ljubi tuđu djecu, navodi ovaj portal.

Ako ispravno razumijemo Ješićkine principe, njen stranački šef može da grli i ljubi i njenu djecu, a ona će na to da zažmiri i kaže: “Pa to je naš Draškec, nije u vlasti, on može da radi šta hoće. Pa, i da ljubi i moju djecu ako mu se prohtije. I, ako već misli da će mu to donijeti koji glas više”.

Čisto sugerišemo, ali njena prijava bi, ako je već principjelna, mogla, ugrubo, izgledati ovako:

“Ja, Dijana Ješić, kandidat, podnosim prijavu protiv zamjenika gradonačelnika Srđana Amidžića, Draška Stanivukovića, poslanika i Jove Savanovića, odbornika, zbog sumnje da su prekršili aktuelne epidemiološke propise i zloupotrebili djecu u kontekstu predizborne kampanje.

Dijeljenje udžbenika i neovlašteno fotografisanje djece, bez pisane saglasnosti njihovih roditelja, a u kontekstu činjenice da je gospodin Stanivuković kandidat za gradonačelnika, predstavlja najgrublje kršenja prava djeteta, po Konvenciji o zaštiti djecu.

Kao dokaz, prilažem fotografije podijeljene na fejsbuk profilu Jove Savanovića dana 1. septembra ove godine, kad su Stanivuković i Savanović dijelili udžbenike u Bronzanom Majdanu i Melini.

Takođe, kao dokaz političke zloupotrebe djece od strane Staninivukovića, prilažem više fotografija, takođe, iz sela Meline, datirane na 4. i 5. avgust ove godine, gdje je Stanivuković, opet bez pisane saglasnosti roditelja, fotografisan zagrljen sa djecom, a što je podijelio i na svom fejsbuk profilu.

Kandidat Stanivuković je ovom prilikom prekršio sve propisane epidemiloške mjere od strane Instituta za javno zdravstvo, te grubo zloupotrijebio djecu u kontekstu aktuelne predizborne kampanje, a sa isključivim cijljem pridobijanja simpatija javnosti, zanemerajući pritom interese same djece koja ne mogu i ne smiju biti predmet političke zloupotrebe.

Takođe, apelujem na Centralnu izbornu komisiji da sankcioniše ovakve pojave, ne samo zbog očigledne zloupotrebe djece u političke svrhe, nego i zbog činjenice da ovakvo ponašanje predstavlja drastično kršenje izbornih pravila s obzirom na to da predizborna kampanja zvanično počinje 15. oktobra ove godine”.

(banjaluka.net)