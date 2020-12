Ćućun: U Gradskoj upravi je haos, gradonačelnik ne govori istinu

Mladen Ćućun, šef odsjeka za poslove Civilne zaštite Banjaluka u ostavci, rekao je za ATV da u Gradskoj upravi grada Banjaluka vlada haos, a da su izjave gradonačelnika nakon sastanka neistinite.

"Prije nego što je došlo do sastanka koji je prethodio Štabu za vanredne situacije, ja sam u kabinetu podnio pismenu ostavku, odnosno zahtjev za premještaj na drugo radno mjesto. Lično ja, ne na zahtjev gradonačelnika i ne kako je on manipulišući društvenim mrežama rekao da je to zbog javnih nabavki koje nisu zakonite. Ja ga pozivam da poništi sve javne nabavke ako misli da je to, ali ono što građani treba da znaju da sredstva koja su namijenje za opremljanje vatrogasno spasilačkih jedinica i civilne zaštite isključivo su namijenska i ne mogu se koristiti ni u bilo koje druge svrhe, rekao je Ćućun.

Stanivuković je tražio da ne podnosim još ostavku, nego da malo razmislim, apsolutno gradonačelnik ne govori istinu, istakao je Ćućun.

"Podnio sam ostavku jer ne mogu sa manipulatorima da radim. Sjedite, dogovarate nešto, a na kraju izađe druga informacija", rekao je Ćućun.

On je istakao da su banjalučki vatrogasci nakon jučerašnjeg nevremena brzo i efikasno reagovali zahvaljujući savremenoj opremi koju imaju, a da drveće nisu uklanjali sjekirama.

Haos je u Gradskoj upravi

"Gradonačelnik preko tehničkih sekretara zove pojedine radnike da donesu određenu dokumentaciju. Preskaču se načelnici, šefovi samostalnih odsjeka. Ja ću sutra podnijeti zahtjev Sindikatu gradske uprave da se hitno održi sastanak sa načelnicima i šefovima odsjeka i da se gradonačelnik pismeno upozori na poštovanje zakona, zakona o radu, zakonu o državnim službenicima, zakonu o lokalnoj upravi", kaže Ćućun i ističe da grad Banjaluka može da bude ponosna na svoj sistem zaštite i spasavanja.

"Mogli ste da vidite juče da je komandantu Gradskog štaba za vanredne situacije (Draško Stanivuković) trebalo pet i po sati da sazove sjednicu. Mogli ste vidjeti na sajtu grada da su donijeli zaključke što nije tačno. Donesen je jedan zaključak sa šest tačaka, koje su u principu pro forme. Prva tačka kaže da se građani pozivaju da ne stvaraju paniku. Upravo je gradonačelnik koji je pozvao na ne stvaranje panike pobjegao sa pres konferencije", rekao je Ćućun.