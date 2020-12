Ćućun: Na bolovanju sam, a već drugi put moram u javnost da demantujem Stanivukovića

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ne govori istinu – poručuje i danas Mladen Ćućun, donedavni funkcioner u banjalučkoj Gradskoj upravi nakon što je Stanivuković i danas nastavio sa svojim interpretacijama razgovora i sastanaka u vezi sa novim radnim rasporedom Mladena Ćućuna.

"To je ona priča kada zna da će biti smijenjen onda sam podnese ostavku, ja sam rekao da smo se mi usaglasili oko toga. Ja sam bio njemu zahvalan na toj činjenici, jer je vjerovatno čovjek koji je vrlo dobro obaviješten i koji je znao moje namjere. Samo mi je olakšao posao, došao je kod mene u kabinet i ja sam rekao dobro, usaglašeno je i tražio da ga rasporedim na drugo mjesto, ja mislim da treba biti komunalni policajac", kaže Draško Stanivuković.

"Ja se nalazim na bolovanju i ovo je već drugi put da moram da izlazim u javnost i da demantujem ono što gradonačelnik govori jer su neistine. Ja ga pozivam da sa tim prestane i istina je da me je zvao komunalni policajac Dragan Babić, a ne kabinet njegov, i pitao da li ću opstruisati primopredaju dužnosti, što meni apsolutno ne pada na pamet. Ja sam legalista, poštujem zakone i Republike i Grada i samo sam rekao da neću prihvatiti da me rasporedi na mjesto portira. Gradonačelnik zna propise i ovlaštenja i mora da me rasporedi u skladu sa zakonom. Imajući u vidu da je iznio neistine, sada ga obavještavam da neću prihvatiti mjesto ni komunalnog policajca", kaže Mladen Ćućun, šef odsjeka Civilne zaštite i gradskoj upravi.

Uz poziv da konačno prestane sa manipulacijama i obmanjivanjem javnosti Ćućun je Stanivukovića pozvao i da razmisli kako troši troši gradski budžet. Tvrdi, za ovih nekoliko dana koliko je na čelu Banjaluke uspio je iz budžeta koji mu je Igor Radojičić ostavio potrošiti 285 hiljada maraka. Stanivuković je danas nastavio i sa prozivkama na račun Vedrana Mitorivća koji je bio na čelu Akvane. Mitorivić je rekao da mu je Stanivuković prijetio iako to Stanivuković ne želi priznati .

"Rekao je da ga nikada Radojičić nije obišao, klevetao je prethodnog gradonačelnika Banjaluke, klevetao sve prethodnike, rekao grad nam nikad nije pomogao", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Kada neko kaže “mala će ti biti država da se sakriješ u njoj” ja to smatram kao prijetnju. Ne da to nije tačno, ja sam s gospodinom Radojičićem imao i više nego korektrnu saradnju, zajedno smo sav ovaj period od četiri godine radili na restrukturiranju zajedno sa radnom grupom JP "Akvana", kaže Vedran Mitrović, direktor JP Akvana.

Mladen Ćućun i Vedran Mitrović prvi su se našli na udaru novog gradonačelnika. Mladen Ćućun poručuje da od dolaska Stanivukovića u Gradskoj upravi vlada haos - gradonačelnik preko tehničkih sekretara zove pojedine radnike da donesu određenu dokumentaciju, preskaču se načelnici i šefovi samostalnih odsjeka. Ćućun je najavio i to da će podnijeti zahtjev Sindikatu gradske uprave da se hitno održi sastanak sa načelnicima i šefovima odsjeka i da se Stanivuković pismeno upozori na poštovanje zakona o radu, državnim službenicima kao i zakona o lokalnoj upravi.