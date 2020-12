Ćućun: Gradonačelnik ne govori istinu, sada neću prihvatiti mjesto komunalnog policajca

"Ja se nalazim na bolovanju i ovo je već drugi put da moram da izlazim u javnost i da ga demantujem ono što gradonačelnik govori jer su neistine. Ja ga pozivam da sa tim prestane i istina je da me je zvao komunalni policajac Dragan Babić i pitao da li ću opstruisati primopredaju, što meni apsolutno ne pada na pamet. Ja sam legalista, poštujem zakone i Republike i Grada i samo sam rekao da neću prihvatiti da me rasporedi na mjesto portira. Gradonačelnik zna propise i ovlaštenja i mora da me rasporedi u skladu sa zakonom. Imajući u vidu da je iznio neistine, sada ga obavještavam da neću prihvatiti mjestn ni komunalnog policajca", rekao je Mladen Ćućun, bivši šef odsjeka za poslove Civilne zaštite Banjaluka

Draško Stanivuković je ranije rekao da je donio odluku o razriješenju Ćućuna, te da je dobio potvrdu da će Ćućun pristati da bude raspoređen na mjesto komunalnog policajca.