Čiji aktivisti namjerno donose smeće na Trg Krajine?

Novi performans u reziji gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića viđen je i danas njegovom pričom da će najveći grad u Srpskoj biti zatrpan smećem jer nije usvojen Budžet.

Na svojim profilima na društvenim mrežama, Stanivuković je objavljivao fotografije smeća iz Banjaluke, a za sve krivio skupštinsku većinu.

I dok on to radi, na internetu se pojavio video snimak kako nepoznate osobe donose i ostavljaju smeće na Trgu Krajine.

Dok na samoj sjednici skupštine nije znao kako da se ponaša jer njegov Prijedlog budžeta nije usvojen onako kako je on to zamislio, na socijalnim mrežama Stanivuković ima jasan plan. Umjesto da preuzme odgovornost, jer je ipak on izabrani gradonačelnik Banjaluke, Stanivuković je nastavio da krivi druge za svoj neuspjeh.

I dok je skupštinska većina više puta pozivala na razgovor oko Prijedloga budžeta, gradonačelnik je to odbio. Na skupštinskom zajedanju čak je zaprijetio da neće poštovati amandmane koje izglasa legitinmo izabrana većina.