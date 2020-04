Centar za Socijalni rad Banjaluka nastavio sa svojim aktivnostima

Posljedice pandemije virusa korona svakodnevno svi osjetimo, neka vrsta pomoći treba svima, a posebno onim najugroženim kategorijama stanovništva.

Centar za Socijalni rad Banjaluka nastavio je sa svojim aktivnostima pa je i ove sedmice podijelio pune pakete najosnovnijih namirnica. Koviljka Grgić je korisnik novčane pomoći Centra za Socijalni rad. Kaže da ova pomoć dobro dodje posebno kada je kretanje ograničeno, a dodaje da se strogo pridržava propisanih mjera zaštite.

Ovaj put Centru za Socijalni rad podršku je pružila i kompanija Đurić MBB koja je donirala 300 paketa. Ta kompanija donirala je oko 30.000KM u 8 opština gdje posluje za one stanovnike kojima je ova pomoć neophodna. Paketi sadrže hranu i higijenske proizvode.

Grad Banjaluka ima više linija podrške i pomoći za najugroženije kategorije stanovništva, a Centar za Socijalni rad samo je jedna od njih. Iz Centra kažu da svaki dan imaju sve veći broj poziva, a po njihovim riječima to je bilo i očekivano. Poručuju i apeluju na sve one koji im mogu pomoću da to i urade, jer u ovom trenutku svaka pomoć je dobrodošla.