Centar Banjaluke zatvoren za saobraćaj na deset sati

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banjaluka, u ponedjeljak, 7. septembra u Banjaluci će biti obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica.

Od deset do 18 časova prolaz vozilima će biti zabranjen u Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika, te Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

U vremenu od deset do 20 časova obustava je u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Bulevara cara Dušana.

Od 12 do 18 časova zabrana važi u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te ulicama Patre, Teodora Kolokotronisa i Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića.

U vremenu od 15 do 16.30 časova bez saobraćaja će biti Ulica Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice Dr Mladena Stojanovića.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, linije javnog gradskog i prigradskog prevoza će se preusmjeriti na alternativne pravce.

Saobraćaj će, u toku obustave, regulisati i preusmjeravati pripadnici MUP-a Republike Srpske.

