Centar Banjaluke uskoro dobija novi izgled

Srpske arhitekte pobjednici su međunarodnog arhitektonskog konkursa za izgled buduće pješačke zone u gradskom jezgru, na potezu od stare autobuske stanice do zgrade „Puteva Republike Srpske“. Centar Banjaluke uskoro će početi da dobija nove obrise. Pored pobjedničkih rješenja, bilo je i pohvala, ali i otkupljivanja nekih radova.

“Komisija je odlučila da dodijeli dvije pohvale, jedan je tim iz Srbije, a drugi iz Irske. Odlučila je da dodijeli jedan otkup, radi se o timu iz Kine i tri jednako vrijedne druge nagrade, pošto nije moguće dodijeliti tri prve nagrade, takva su pravila konkursa. Autori sve tri jednako vrijedne druge nagrade su iz Beograda, i to: Studio Normotik, drugi autorski tim Marčetić-Maksimović-Pisarić i treći rad Mikavica-Minić Beograd”, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Na konkurs je prijavljeno 12 radova iz cijelog svijeta, nijedan iz BiH. Projekti su u duhu velike urbane transformacije i nastajanja jedne Banjaluke 21. vijeka, poruka je danas iz Gradske uprave.

“Od ulice Vidovdanske, znači stare autobuske stanice, preko trga oko Muzeja gdje se mogla predložiti najveća transformacija do prostora Hrama Hrista Spasitelja koji se nije dirao, prostora parka koji je, u stvari, ovim konkursom je utvrđen konsenzus da to bude park. Znači, uvijek se radi o idejama i, kao što je gradonačelnik rekao, ovdje se radi o duhu stvari, a ne o konkretnim rješenjima. I na kraju, prostor gdje su već nikli stubovi, od hotela “Talija” do “Vase Pelagića” gdje se konkursom tražila samo koncept fasada”, kaže Ivan Rašković, gradski arhitekta.

Predmet konkursa bilo je pet različitih cjelina u centru grada: prostor stare autobuske stanice, oko Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, oko Hrama Hrista Spasitelja, prostor parka Bana Milosavljevića do hotela „Talija“, te prostor od parka Bana Milosavljevića do Ulice Vase Pelagića.