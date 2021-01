Cenićeva poručuje Stanivukoviću: Ne hvataj se velikih tema, jer nemaš pojma o njima

“Drašku Stanivukoviću majčinski poručujem da se ne hvata velikih tema, jer pojma o njima nema. Ispadne smiješno, amaterski, neukusno, neobrazovano”, kazala je ekonomista Svetlana Cenić u emisiji “Otvoreni studio” na Federalnom radiju.

Kako kaže Stanivuković će biti samo jedan od primjera prodavača loših predizbornih obećanja koja je nemoguće ispuniti.

“Ali je bitno da su tu velike priče o ćirilici, one će sve riješti probleme. To se u mom kraju, to jeste u Sarajevu, zvalo ‘ne imala baka druga posla’”, istaknula je Svetlana Cenić u svom osvrtu na ekonomsku situaciju u BiH u godini na izmaku i prognozama o sposobnostima lokalnih, ali i vlasti drugih nivoa, da ispune obećano.

Cenić je potom nastavila i kazala “da je Stanivuković samo jedan u nizu primjera da smo na lošem putu”.

“Pa će na javna preduzeća kačiti ćirilicu. Ali, dobro, krenuo je da češlja tendere i to mogu pozdraviti. Ali, Draško Stanivuković neće imati para ni sredstava niti ih zna napraviti da u gradu Banjaluci ispuni sve ono što je naobećavao”, kazala je Cenić.

Isto će se dešavati i ostalim vlastima, uključujući i Kanton Sarajevo.

“Na kraju, nema kod nas, kad je riječ o ekonomiji, razlike između ljevice i desnice. Svi isto ne znaju, svi su isto nesposobni, a istovremeno i ljevica i desnica pričaju o socijalnoj jednakosti i pravdi. Jednakosti i pravde nigdje, ali zato kod kredita ima i svi su tu da potpišu pismo namjere, isto kao što su svi za privatizaciju, a fino znali da je ona nemoguća. A što se tiče ekonomije, sva velika rješenja došla su izvana na talasima neoliberalizma”, skeptična je Cenić, prenosi Avaz.