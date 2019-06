Čari ronjenja na dohvat ruke

Ronilački klub Delfin Banja Luka će, od 22. juna do 18. avgusta ove godine, realizovati projekat pod nazivom "Ronilačko ljeto u Banjoj Luci".



Osnovna ideja projekta jeste stvaranje, za naše prostore, novog turističkog proizvoda, koji bi, zajedno sa ostalom turističkom ponudom našeg grada, trebalo da omogući turističkim agencijama koje se bave receptivnim turizmom dalje kreiranje i razvoj paketa turističkih usluga.

"Projekat je namijenjen prevashodno turistima, ali i našim sugrađanima, prvenstveno onima koji nisu ronioci što ga čini dostupnim svakom zainteresovanom građaninu, turisti ili turističkoj grupi. Radi se o programu koji omogućava da osoba koja nije ronilac, nakon kraće teoretske pripreme koja traje do 30 minuta, zaroni u vodu u potpunosti opremljena lakom autonomnom ronilačkom opremom, u pratnji instruktora ili vođe ronjenja, do maksimalne dubine od pet metara, u trajanju do 45 minuta. Program omogućava i ronjenje na dah uz upotrebu maske, peraja, disalice i ronilačkog odjela", rekao je Igor Gajić iz RK Delfin, uz napomenu da su ovakve ronilačke aktivnosti zastupljene i veoma tražene na svim svjetskim turističkim odredištima i čine veliki udio u globalnoj turističkoj ponudi.

Gajić dodaje da će programi biti realizovani na različitim lokacijama na rijeci Vrbas, uglavnom vikendima, a za veće grupe i radnim danima, a u slučajevima nepovoljnih vremenskih uslova na alternativnim lokacijama u koje su uključeni i gradski bazeni.

"Projekat će biti realizovan u saradnji sa banjalučkim turističkim agencijama i biće nuđen individualno, kao i kroz pakete usluga, što će omogućiti korisnicima projekta dodatne povoljnosti, jer će svi učesnici u projketu na nov i očaravajući način doživjeti rijeku Vrbas i naše prirodne ljepote i, nadamo se, ponijeti lijepe uspomene iz našeg grada", zaključio je Gajić.

Projekat je podržao Grad Banja Luka, a sve dodatne informacije o projektu zainteresovani mogu dobiti u Ronilačkom klubu Delfin, putem telefona broj: 065/173-180 i 065/464-055, elektronskom poštom [email protected] i [email protected], kao i na internet stranici www.rkdelfin.org i na društvenim mrežama https://www.facebook.com/banjaluckidelfini/