Budžet Banjaluke za 2020. godinu biće manji za 3,17 miliona maraka

Budžet grada Banja Luka za 2020. godinu biće manji za 3,17 miliona maraka, predviđeno je Nacrtom rebalansa za 2020. godinu koji je planiran u iznosu od 147,52 miliona maraka.

Poreski i neporeski prihodi smanjeni su za 25,1 milion maraka ili 20 odsto u odnosu na početni budžeta, zbog pandemije korona virusa koja je zaustavila privredu. Nacrtom rebalansa budžeta za 2020. godinu ukupan okvir budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu smanjen je za 28,6 miliona maraka ili za 20,8 odsto.

"Logika, filozofija i ovog rebalansa je da pokušamo anstaviti razvojnu komponenetu. Nismo se odlučili da srežemo potrošnju, nismo se odlučili da srežemo investicije, to je put kojim se rijeđe ide. Lakše bi bilo poukidati sve ono što su ulaganja i potrošnja i sačekati da prođe kriza, a onda bi se grad sveo na košenje trave i odvoz smeća. Grad mora nastaviti razvojnu liniju koju je imao, to će biti teško. Naša procjena je do kraja godine da bi grad trebao imati manje prihode od oko 30 miliona maraka, s tim što je sa 25. majem pad prihoda u odnosu na plan nekih 12,196 miliona maraka, a tek smo na kraju maja mjeseca", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Pred odbornicima se našla i odluka gradskih vlasti da emituje obveznice u iznosu od 12 miliona maraka za nastavak finansiranja investicija. Da bi bio smanjen deficit u gradskoj kasi koji je nastao zbog smanjenih prihoda u budžetu grada usljed epidemije virusa korona, grad Banjaluka planira da podigne kredit od 2,9 miliona maraka.

Odbornici opozicije smatraju da će i sredstva iz rebalnsa i zaduženja biti potrošena u druge svrhe. Ali, to nisu rekli u sali, nego su napustili sjednicu jer su smatrali da nisu ravnopravni sa odbornicima vladajuće koalicije.

"Dobili smo prostor da ispred kluba u okviru dnevnog reda koji je podijeljen sa 13 tačaka, u tri seta tačaka, da na svakom setu tri put apo deset minuta imamo da diskutujemo. Mislim da nije ravnopravno, ni mogućnosti da pojedinačno svaki odbornik govori, nemamo mogućnost replike", rekao je Saša Lazić, odbornik Saveza za promjene.

"Vi ste vidjeli da su se ovdje svi odbronici javljali za replike, imali su pravo u skladu sa poslovnikom uzmu ono učešće imaju na redovnim sjednicama. Samo smo išli na blokovski dio da na neki način spriječimo duže vrijeme proveđenja u jednom prostoru", kaže Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Odbornici su usvojili devet akata koji se odnose na gradske finansije. Podržali su Odluku o Fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja, kojom će biti regulisano održavanje novoizgrađenih stanova za socijalne kategorije.