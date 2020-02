Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje biti sljedeći dijelovi Banjaluke:

- Od 8.30 do 14:30 dio naselja Česma.

- Od 8 do 10:30 dio naselja Šargovac.

- Od 10 do 11:30 dio naselja Bronzani Majdan.

- Od 11:30 do 13 sati dio naselja Obrovac.

- Od 9 do 14 sati dijelovi ulica: Od Zmijanja Rajka, Đure Damjanovića, Zmaj Jovina, Ciglana, Aleja Svetog Save 16, Kordunaška 10 i Bože Varićaka 3, te dijelovi naselja: Bistrica, Kremenovići i Dragočaj.